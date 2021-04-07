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Путин оценил объем производства вакцин от коронавируса

Путин оценил объем производства вакцин от коронавируса

Производство российских вакцин от коронавируса раскручивается, его объем сопоставим с потребностью внутри страны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T16:17

2021-04-07T16:17

2021-04-07T16:17

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

никол пашинян

здоровье - общество

владимир путин

армения

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Производство российских вакцин от коронавируса раскручивается, его объем сопоставим с потребностью внутри страны, заявил президент РФ Владимир Путин."У нас производство (вакцин) раскручивается... Объем производства у нас сопоставим с потребностью внутри страны", - сказал Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Москве.По словам главы российского государства, "объем производства и количество желающих привиться" в стране "в целом совпадает, даже небольшой есть перевес предложений"."Но одновременно и объемы производства растут", - добавил он.

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армения

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, никол пашинян, здоровье - общество, владимир путин, армения, общество