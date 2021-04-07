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Путин оценил объем производства вакцин от коронавируса
Путин оценил объем производства вакцин от коронавируса
Производство российских вакцин от коронавируса раскручивается, его объем сопоставим с потребностью внутри страны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T16:17
2021-04-07T16:17
2021-04-07T16:17
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
никол пашинян
здоровье - общество
владимир путин
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Производство российских вакцин от коронавируса раскручивается, его объем сопоставим с потребностью внутри страны, заявил президент РФ Владимир Путин."У нас производство (вакцин) раскручивается... Объем производства у нас сопоставим с потребностью внутри страны", - сказал Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Москве.По словам главы российского государства, "объем производства и количество желающих привиться" в стране "в целом совпадает, даже небольшой есть перевес предложений"."Но одновременно и объемы производства растут", - добавил он.
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