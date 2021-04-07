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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210407/vaktsiny-1727205838.html
Гинцбург оценил темпы производства вакцин от COVID-19 в мире
Гинцбург оценил темпы производства вакцин от COVID-19 в мире
Даже если все мировые мощности, которые занимаются выпуском иммунобиологических препаратов, будут производить вакцину от коронавируса, то за год все равно будет РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T15:23
2021-04-07T15:23
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
александр гинцбург
здоровье - общество
европа
в мире
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Даже если все мировые мощности, которые занимаются выпуском иммунобиологических препаратов, будут производить вакцину от коронавируса, то за год все равно будет выпущено 12-15% от объёма, необходимого, чтобы победить пандемию, заявил директор "НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России" Александр Гинцбург."Если все мощности мировые, которые занимаются выпуском иммунобиологических препаратов в Соединённых Штатах, в Европе, в России, по всему миру, сориентировать сейчас на производство одной вакцины - идеальная картинка - то за год все равно в лучшем случае будет выпущено 12-15% от того, что необходимо, чтобы победить пандемию", - сказал он на заседании комиссии по проблемам соотечественников за пределами РФ.Гинцбург добавил, что пандемию нужно победить не в одной стране, а на всем земном шаре.
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коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, здоровье - общество, европа, в мире

Гинцбург оценил темпы производства вакцин от COVID-19 в мире

15:23 07.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДиректор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург во время брифинга, посвященного первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург во время брифинга, посвященного первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Даже если все мировые мощности, которые занимаются выпуском иммунобиологических препаратов, будут производить вакцину от коронавируса, то за год все равно будет выпущено 12-15% от объёма, необходимого, чтобы победить пандемию, заявил директор "НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России" Александр Гинцбург.
"Если все мощности мировые, которые занимаются выпуском иммунобиологических препаратов в Соединённых Штатах, в Европе, в России, по всему миру, сориентировать сейчас на производство одной вакцины - идеальная картинка - то за год все равно в лучшем случае будет выпущено 12-15% от того, что необходимо, чтобы победить пандемию", - сказал он на заседании комиссии по проблемам соотечественников за пределами РФ.
Гинцбург добавил, что пандемию нужно победить не в одной стране, а на всем земном шаре.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияАлександр ГинцбургЗдоровье - ОбществоЕвропаВ мире
 
 
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