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ВОЗ надеется на включение российских вакцин в систему организации

ВОЗ надеется на включение российских вакцин в систему организации

ВОЗ надеется, что российские вакцины от коронавируса включат в систему организации, заявила представитель ВОЗ в Российской Федерации Мелита Вуйнович. РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T13:39

2021-04-07T13:39

2021-04-07T13:39

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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воз

сербия

в мире

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. ВОЗ надеется, что российские вакцины от коронавируса включат в систему организации, заявила представитель ВОЗ в Российской Федерации Мелита Вуйнович."В стране зарегистрированы три вакцины, мы надеемся, что через систему Всемирной организации здравоохранения и сертификации будем свидетелями того, что это будет включено и в ВОЗовскую систему", - сказала Вуйнович на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Она поблагодарила РФ, в частности, за то, что российская вакцина доступна в ее родной Сербии.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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