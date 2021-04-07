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ВОЗ надеется на включение российских вакцин в систему организации
ВОЗ надеется на включение российских вакцин в систему организации
ВОЗ надеется, что российские вакцины от коронавируса включат в систему организации, заявила представитель ВОЗ в Российской Федерации Мелита Вуйнович. РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T13:39
2021-04-07T13:39
2021-04-07T13:39
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. ВОЗ надеется, что российские вакцины от коронавируса включат в систему организации, заявила представитель ВОЗ в Российской Федерации Мелита Вуйнович."В стране зарегистрированы три вакцины, мы надеемся, что через систему Всемирной организации здравоохранения и сертификации будем свидетелями того, что это будет включено и в ВОЗовскую систему", - сказала Вуйнович на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Она поблагодарила РФ, в частности, за то, что российская вакцина доступна в ее родной Сербии.
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РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, воз, сербия, в мире