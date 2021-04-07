https://ria.ru/20210407/vaktsinatsiya-1727219826.html

Мурашко рассказал о вакцинации от коронавируса людей старше 60 лет

Мурашко рассказал о вакцинации от коронавируса людей старше 60 лет

Пожилые люди в России активно идут на вакцинацию против COVID-19, от общего числа привитых их 46%, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T16:04

2021-04-07T16:04

2021-04-07T16:14

распространение коронавируса

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россия

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михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Пожилые люди в России активно идут на вакцинацию против COVID-19, от общего числа привитых их 46%, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко."В целом от общего количества привитых в РФ 46% - это лица старше 60 лет. Они активно идут на вакцинацию", - сказал Мурашко."Лица старше 80 лет в 30% случаев имеют тяжелейшие осложнения. Мы говорим о том, что людям старше 60 лет надо активно прививаться, а для лиц старше 80 лет вакцинация просто жизненно необходима", - сказал Мурашко.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – это вакцина от центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и вакцина "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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