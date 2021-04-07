https://ria.ru/20210407/vaktsinatsiya-1727164407.html

В "Векторе" оценили влияние вакцинации от COVID-19 на мужское здоровье

В "Векторе" оценили влияние вакцинации от COVID-19 на мужское здоровье

Вакцинация от нового коронавируса хорошо сказывается на мужском здоровье, так как привитые защищены и живут полной жизнью, заявил руководитель Екатеринбургского РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T12:45

2021-04-07T12:45

2021-04-07T12:45

распространение коронавируса

россия

александр семенов

здоровье - общество

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Вакцинация от нового коронавируса хорошо сказывается на мужском здоровье, так как привитые защищены и живут полной жизнью, заявил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций "Вектор" Роспотребнадзора Александр Семенов.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – это вакцина от центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и вакцина "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.

https://ria.ru/20210406/vaktsinatsiya-1727043187.html

россия

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россия, александр семенов, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество