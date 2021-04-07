Сертификат о вакцинации от коронавируса привяжут к загранпаспорту
10:44 07.04.2021 (обновлено: 12:36 07.04.2021)
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник держит в руке вакцину от COVID-19 "Спутник-V"
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Сертификат о вакцинации от коронавируса на портале госуслуг теперь можно получить на английском языке, сообщил журналистам замглавы Минцифры РФ Олег Качанов.
"Мы запустили на портале госуслуг автоматическое формирование сертификатов о вакцинации на английском языке. Автоматическая процедура транслитерации на портале согласована с Минздравом России и будет осуществляться в соответствии с правилами перевода МВД России, применяемыми при выпуске заграничного паспорта гражданина РФ", - сказал Качанов.
Он пояснил, что сертификат вакцинированного в формате QR-кода будет формироваться с указанием данных загранпаспорта, если пользователь оставил эти данные в личном кабинете на портале госуслуг.
"Нужно учитывать, что правила международного регулирования и требования в отношении вакцинации еще формируются с тем, чтобы россияне могли использовать сертификаты с портала госуслуг для поездок за границу", - отметил Качанов.
В период тестирования нового сервиса в сертификате использовались только данные российского паспорта. По завершении тестирования сертификаты автоматически будут обновлены, если пользователь укажет в профиле на портале данные загранпаспорта.