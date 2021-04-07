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Сертификат о вакцинации от коронавируса привяжут к загранпаспорту
Сертификат о вакцинации от коронавируса привяжут к загранпаспорту
Сертификат о вакцинации от коронавируса на портале госуслуг теперь можно получить на английском языке, сообщил журналистам замглавы Минцифры РФ Олег Качанов. РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T10:44
2021-04-07T12:36
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Сертификат о вакцинации от коронавируса на портале госуслуг теперь можно получить на английском языке, сообщил журналистам замглавы Минцифры РФ Олег Качанов.Он пояснил, что сертификат вакцинированного в формате QR-кода будет формироваться с указанием данных загранпаспорта, если пользователь оставил эти данные в личном кабинете на портале госуслуг.В период тестирования нового сервиса в сертификате использовались только данные российского паспорта. По завершении тестирования сертификаты автоматически будут обновлены, если пользователь укажет в профиле на портале данные загранпаспорта.
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туризм, новости - туризм, россия, олег качанов, общество

Сертификат о вакцинации от коронавируса привяжут к загранпаспорту

10:44 07.04.2021 (обновлено: 12:36 07.04.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник держит в руке вакцину от COVID-19 "Спутник-V"
Медицинский сотрудник держит в руке вакцину от COVID-19 Спутник-V - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Сертификат о вакцинации от коронавируса на портале госуслуг теперь можно получить на английском языке, сообщил журналистам замглавы Минцифры РФ Олег Качанов.
"Мы запустили на портале госуслуг автоматическое формирование сертификатов о вакцинации на английском языке. Автоматическая процедура транслитерации на портале согласована с Минздравом России и будет осуществляться в соответствии с правилами перевода МВД России, применяемыми при выпуске заграничного паспорта гражданина РФ", - сказал Качанов.
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Он пояснил, что сертификат вакцинированного в формате QR-кода будет формироваться с указанием данных загранпаспорта, если пользователь оставил эти данные в личном кабинете на портале госуслуг.
"Нужно учитывать, что правила международного регулирования и требования в отношении вакцинации еще формируются с тем, чтобы россияне могли использовать сертификаты с портала госуслуг для поездок за границу", - отметил Качанов.
В период тестирования нового сервиса в сертификате использовались только данные российского паспорта. По завершении тестирования сертификаты автоматически будут обновлены, если пользователь укажет в профиле на портале данные загранпаспорта.
 
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