https://ria.ru/20210407/vaktsinatsiya-1727139131.html

Сертификат о вакцинации от коронавируса привяжут к загранпаспорту

Сертификат о вакцинации от коронавируса привяжут к загранпаспорту

Сертификат о вакцинации от коронавируса на портале госуслуг теперь можно получить на английском языке, сообщил журналистам замглавы Минцифры РФ Олег Качанов. РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T10:44

2021-04-07T10:44

2021-04-07T12:36

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Сертификат о вакцинации от коронавируса на портале госуслуг теперь можно получить на английском языке, сообщил журналистам замглавы Минцифры РФ Олег Качанов.Он пояснил, что сертификат вакцинированного в формате QR-кода будет формироваться с указанием данных загранпаспорта, если пользователь оставил эти данные в личном кабинете на портале госуслуг.В период тестирования нового сервиса в сертификате использовались только данные российского паспорта. По завершении тестирования сертификаты автоматически будут обновлены, если пользователь укажет в профиле на портале данные загранпаспорта.

https://ria.ru/20210406/vaktsinatsiya-1727043187.html

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2021

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