https://ria.ru/20210407/vaktsina-1727120610.html

Лавров заявил о готовности России поставлять вакцину в другие страны

Лавров заявил о готовности России поставлять вакцину в другие страны

Россия готова на транспарентной основе поставлять нуждающимся странам вакцины от COVID-19, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью пакистанской газете News РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T05:39

2021-04-07T05:39

2021-04-07T05:39

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

сергей лавров

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

воз

москва

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россия готова на транспарентной основе поставлять нуждающимся странам вакцины от COVID-19, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью пакистанской газете News International.Министр напомнил, что соглашения о поставках вакцины "Спутник V" достигнуты с более чем 50 государствами, а в ряде стран запущено ее производство."Продолжим вносить свой вклад в международные усилия по борьбе с COVID-19. Будем и впредь помогать пострадавшим государствам – как в двусторонних форматах, так и по линии многосторонних структур", - отметил Лавров.По его словам, нынешний кризис вновь показал, что большинство проблем современности рано или поздно становятся общими. "Эффективно бороться с ними можно лишь объединившись. Поэтому мы с самого начала призывали своих партнеров к совместным шагам. Сейчас особенно важно, чтобы было приостановлено действие торговых барьеров, нелегитимных санкций, ограничений в финансовой, технологической и информационной сферах", - подчеркнул глава МИД РФ."Эпидемия развенчала миф о превосходстве ультралиберальной модели развития. Очевидно, что гораздо большую стрессоустойчивость демонстрируют самодостаточные страны с четко сформулированными национальными интересами. Те, кто встал на путь отказа от самостоятельности, от части национального суверенитета, оказались в проигрыше", - указал он.При этом Лавров добавил, что Москва считает Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) главной международной площадкой по координации глобальных усилий в борьбе с пандемией. "Исходим из того, что организация в целом справляется со своими функциями. Будем и далее оказывать ей разноплановую поддержку", - сказал он.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". "Спутник V" зарегистрирована в 59 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – это вакцина от центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и вакцина "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.

https://ria.ru/20210406/koronavirus-1727103862.html

https://ria.ru/20210406/smertnost-1727110684.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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