Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210407/vaktsina-1727120610.html
Лавров заявил о готовности России поставлять вакцину в другие страны
Лавров заявил о готовности России поставлять вакцину в другие страны
Россия готова на транспарентной основе поставлять нуждающимся странам вакцины от COVID-19, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью пакистанской газете News РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T05:39
2021-04-07T05:39
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
сергей лавров
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
воз
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603652775_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_6c4829f3d35bfe8d58b0ea55399a34f3.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россия готова на транспарентной основе поставлять нуждающимся странам вакцины от COVID-19, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью пакистанской газете News International.Министр напомнил, что соглашения о поставках вакцины "Спутник V" достигнуты с более чем 50 государствами, а в ряде стран запущено ее производство."Продолжим вносить свой вклад в международные усилия по борьбе с COVID-19. Будем и впредь помогать пострадавшим государствам – как в двусторонних форматах, так и по линии многосторонних структур", - отметил Лавров.По его словам, нынешний кризис вновь показал, что большинство проблем современности рано или поздно становятся общими. "Эффективно бороться с ними можно лишь объединившись. Поэтому мы с самого начала призывали своих партнеров к совместным шагам. Сейчас особенно важно, чтобы было приостановлено действие торговых барьеров, нелегитимных санкций, ограничений в финансовой, технологической и информационной сферах", - подчеркнул глава МИД РФ."Эпидемия развенчала миф о превосходстве ультралиберальной модели развития. Очевидно, что гораздо большую стрессоустойчивость демонстрируют самодостаточные страны с четко сформулированными национальными интересами. Те, кто встал на путь отказа от самостоятельности, от части национального суверенитета, оказались в проигрыше", - указал он.При этом Лавров добавил, что Москва считает Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) главной международной площадкой по координации глобальных усилий в борьбе с пандемией. "Исходим из того, что организация в целом справляется со своими функциями. Будем и далее оказывать ей разноплановую поддержку", - сказал он.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". "Спутник V" зарегистрирована в 59 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – это вакцина от центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и вакцина "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
https://ria.ru/20210406/koronavirus-1727103862.html
https://ria.ru/20210406/smertnost-1727110684.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603652775_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_335fc21e102e54aa1b5d6f245f0b1aab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, сергей лавров, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, москва, политика

Лавров заявил о готовности России поставлять вакцину в другие страны

05:39 07.04.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДоставка вакцины Sputnik V на склад в грузовой терминал "Москва Карго"
Доставка вакцины Sputnik V на склад в грузовой терминал Москва Карго - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россия готова на транспарентной основе поставлять нуждающимся странам вакцины от COVID-19, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью пакистанской газете News International.
"Приоритет на данном этапе – вакцинация населения. Конечно, вопрос справедливого распределения противоковидных препаратов весьма чувствителен, особенно для беднейших стран. В этой связи готовы на транспарентной основе поставлять безопасные и эффективные российские вакцины. Работа в этом направлении ведется большая", - сказал он.
Министр напомнил, что соглашения о поставках вакцины "Спутник V" достигнуты с более чем 50 государствами, а в ряде стран запущено ее производство.
"Продолжим вносить свой вклад в международные усилия по борьбе с COVID-19. Будем и впредь помогать пострадавшим государствам – как в двусторонних форматах, так и по линии многосторонних структур", - отметил Лавров.
По его словам, нынешний кризис вновь показал, что большинство проблем современности рано или поздно становятся общими. "Эффективно бороться с ними можно лишь объединившись. Поэтому мы с самого начала призывали своих партнеров к совместным шагам. Сейчас особенно важно, чтобы было приостановлено действие торговых барьеров, нелегитимных санкций, ограничений в финансовой, технологической и информационной сферах", - подчеркнул глава МИД РФ.
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговор - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
Вчера, 21:30
Путин обсудил с Болсонару поставки вакцины "Спутник V"
"Эпидемия развенчала миф о превосходстве ультралиберальной модели развития. Очевидно, что гораздо большую стрессоустойчивость демонстрируют самодостаточные страны с четко сформулированными национальными интересами. Те, кто встал на путь отказа от самостоятельности, от части национального суверенитета, оказались в проигрыше", - указал он.
При этом Лавров добавил, что Москва считает Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) главной международной площадкой по координации глобальных усилий в борьбе с пандемией. "Исходим из того, что организация в целом справляется со своими функциями. Будем и далее оказывать ей разноплановую поддержку", - сказал он.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". "Спутник V" зарегистрирована в 59 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – это вакцина от центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и вакцина "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
Города мира. Женева - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
Вчера, 23:05Распространение коронавируса
ВОЗ сообщила о росте смертности из-за COVID-19 в мире
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияСергей ЛавровРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗМоскваПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:55СК проверит данные о запугивании пары ветеранов в Подмосковье
12:54В Симферополе высокопоставленного полицейского задержали за взятку
12:51В Австралии женщина умерла через несколько часов после прививки Pfizer
12:45В Госдуме оценили сообщения о возможных изменениях в паспортах
12:45В "Векторе" оценили влияние вакцинации от COVID-19 на мужское здоровье
12:44Российские химики создали новую шкалу электроотрицательности
12:38В Подмосковье женщина умерла во время подтяжки лица
12:37В Москве врачи вылечили мужчину с переломом одной из самых мелких костей
12:33Появилось первое изображение складывающегося планшета Samsung
12:29В Пятигорске женщина умерла во время процедуры для похудения
12:28Официальный курс евро вырос более чем на два рубля
12:28Зеленский посетит Донбасс, сообщили СМИ
12:24В ДНР не видят необходимости в общей мобилизации
12:22СМИ узнали о грядущих перебоях с поставками вакцины Moderna в Германию
12:21Экс-главу наукограда Циолковский арестовали на два месяца
12:19Итальянские СМИ сообщили о госпитализации Берлускони
12:17Житель Новосибирска получил 17 лет колонии за убийство беременной женщины
12:13"Скопинского маньяка" оштрафовали за участие в съемках видеоролика
12:12Глава ДНР Пушилин: ситуация на линии разграничения в Донбассе ухудшается
12:10В Крыму рассказали о подготовке иска по водной блокаде полуострова
Лента новостейМолния