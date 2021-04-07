Лавров заявил о готовности России поставлять вакцину в другие страны
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДоставка вакцины Sputnik V на склад в грузовой терминал "Москва Карго"
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россия готова на транспарентной основе поставлять нуждающимся странам вакцины от COVID-19, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью пакистанской газете News International.
"Приоритет на данном этапе – вакцинация населения. Конечно, вопрос справедливого распределения противоковидных препаратов весьма чувствителен, особенно для беднейших стран. В этой связи готовы на транспарентной основе поставлять безопасные и эффективные российские вакцины. Работа в этом направлении ведется большая", - сказал он.
Министр напомнил, что соглашения о поставках вакцины "Спутник V" достигнуты с более чем 50 государствами, а в ряде стран запущено ее производство.
"Продолжим вносить свой вклад в международные усилия по борьбе с COVID-19. Будем и впредь помогать пострадавшим государствам – как в двусторонних форматах, так и по линии многосторонних структур", - отметил Лавров.
По его словам, нынешний кризис вновь показал, что большинство проблем современности рано или поздно становятся общими. "Эффективно бороться с ними можно лишь объединившись. Поэтому мы с самого начала призывали своих партнеров к совместным шагам. Сейчас особенно важно, чтобы было приостановлено действие торговых барьеров, нелегитимных санкций, ограничений в финансовой, технологической и информационной сферах", - подчеркнул глава МИД РФ.
"Эпидемия развенчала миф о превосходстве ультралиберальной модели развития. Очевидно, что гораздо большую стрессоустойчивость демонстрируют самодостаточные страны с четко сформулированными национальными интересами. Те, кто встал на путь отказа от самостоятельности, от части национального суверенитета, оказались в проигрыше", - указал он.
При этом Лавров добавил, что Москва считает Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) главной международной площадкой по координации глобальных усилий в борьбе с пандемией. "Исходим из того, что организация в целом справляется со своими функциями. Будем и далее оказывать ей разноплановую поддержку", - сказал он.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". "Спутник V" зарегистрирована в 59 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – это вакцина от центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и вакцина "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.