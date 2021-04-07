Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210407/ukraina-1727203376.html
Пушилин объяснил, почему Киев не выполняет Минские соглашения
Пушилин объяснил, почему Киев не выполняет Минские соглашения
Украина не выполняет Минские соглашения, потому что иначе перестала бы существовать как государство, считает глава самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T15:14
2021-04-07T16:00
алексей резников
донбасс
донецкая народная республика
денис пушилин
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155539/02/1555390265_0:17:3072:1745_1920x0_80_0_0_6225f2f9249fecd23d38dada8619c5ee.jpg
ДОНЕЦК, 7 апр — РИА Новости. Украина не выполняет Минские соглашения, потому что иначе перестала бы существовать как государство, считает глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.Киев обязан выполнять подписанные договоренности, но сейчас его установка: все заблокировать, добавил Пушилин. В результате Минские соглашения превратились в "некую вакханалию", считает он.Комплекс мер по урегулированию конфликта в Донбассе был подписан на саммите в Минске в феврале 2015 года. Он предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также проведение на Украине конституционной реформы, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако украинские политики постоянно затягивают выполнение этого плана и даже заявляют, что он носит только рекомендательный, а не обязательный характер. В Москве не раз подчеркивали, что российская позиция заключается в том, чтобы строго выполнять Минские соглашения, и что они были подписаны всеми, в том числе представителями Киева, Донецка и Луганска, и утверждены Совбезом ООН.В последнее время напряженность в зоне конфликта в Донбассе значительно возросла: ОБСЕ сообщает о существенном росте числа нарушений режима прекращения огня, ополченцы заявляют, что ВСУ применяют при обстрелах артиллерию. Третьего апреля при атаке украинского беспилотника в селе Александровское погиб ребенок. По мнению Пушилина, это говорит о том, что Киев готов к возобновлению полномасштабных боевых действий.
https://ria.ru/20210407/dnr-1727170851.html
https://ria.ru/20210407/kuleba-1727115713.html
донбасс
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155539/02/1555390265_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_62f443b5f771358f70371e51ce9ff9a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей резников, донбасс, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, в мире

Пушилин объяснил, почему Киев не выполняет Минские соглашения

15:14 07.04.2021 (обновлено: 16:00 07.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" во второй день ПМЭФ
Глава ДНР Денис Пушилин во время интервью на стенде МИА Россия сегодня во второй день ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 апр — РИА Новости. Украина не выполняет Минские соглашения, потому что иначе перестала бы существовать как государство, считает глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.

"Киев подписал для себя невыгодные условия. Если бы Киев их выполнил, то Украины уже не было бы как государства. А что бы это было: конфигурация или новая гражданская война, которая там бы развязалась, потому что пошла бы война за то, какой регион главный, почему там больше преференций, почему там такой особый статус, а там такой", — сказал он на пресс-конференции.

Глава ДНР: Война страшна, но никто не знает, где мы остановимся - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
Вчера, 13:12
Глава ДНР Пушилин предупредил Киев о последствиях в случае наступления
Киев обязан выполнять подписанные договоренности, но сейчас его установка: все заблокировать, добавил Пушилин. В результате Минские соглашения превратились в "некую вакханалию", считает он.
Комплекс мер по урегулированию конфликта в Донбассе был подписан на саммите в Минске в феврале 2015 года. Он предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также проведение на Украине конституционной реформы, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако украинские политики постоянно затягивают выполнение этого плана и даже заявляют, что он носит только рекомендательный, а не обязательный характер. В Москве не раз подчеркивали, что российская позиция заключается в том, чтобы строго выполнять Минские соглашения, и что они были подписаны всеми, в том числе представителями Киева, Донецка и Луганска, и утверждены Совбезом ООН.
В последнее время напряженность в зоне конфликта в Донбассе значительно возросла: ОБСЕ сообщает о существенном росте числа нарушений режима прекращения огня, ополченцы заявляют, что ВСУ применяют при обстрелах артиллерию. Третьего апреля при атаке украинского беспилотника в селе Александровское погиб ребенок. По мнению Пушилина, это говорит о том, что Киев готов к возобновлению полномасштабных боевых действий.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
Вчера, 00:46
Глава МИД Украины Кулеба назвал условие для открытия огня в Донбассе
 
Алексей РезниковДонбассДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:35Глава Якутии поручил помочь пострадавшим при пожаре в селе Чапаево
04:29В Приморье проверят, применял ли директор детсада силу к ребенку
04:12Диетолог назвал российский суперфуд
04:10В МЭБ оценили необходимость прививать собак и кошек от COVID-19
03:53На юго-западе Москвы полиция и Росгвардия преследуют лихача
03:50Педиатр предупредил о риске рака у подростков с вредными привычками
03:42Страны Запада обсудили "рост военной деятельности России" близ Украины
03:34В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
03:31Умер американский актер, известный по роли в сериале "Твин Пикс"
03:21Диетолог рассказала, чем опасен избыток сахара и трансжиров в организме
03:17Россия в 2021 году отправит в США последние ракетные двигатели РД-180
03:12В "Векторе" заявили о возможности ревакцинации с помощью "ЭпиВакКороны"
02:49Кравчук заявил о готовности застрелить "парашютистов с флагами России"
02:41На севере Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,2
02:12Названы признаки хозяев, у которых опасно покупать жилье
02:11В Роспотребнадзоре назвали условие отмены масок в офисах
01:59В воинской части в Дагестане загорелся танк
01:51При пожаре в доме в якутском селе Чапаево погибли мать и двое детей
01:27Глава Евросовета разочаровался исходом инцидента со стульями в Анкаре
01:22Финансист рассказал, когда нужно возвращаться в депозиты
Лента новостейМолния