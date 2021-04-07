https://ria.ru/20210407/ukraina-1727203376.html
Пушилин объяснил, почему Киев не выполняет Минские соглашения
Пушилин объяснил, почему Киев не выполняет Минские соглашения
Украина не выполняет Минские соглашения, потому что иначе перестала бы существовать как государство, считает глава самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T15:14
2021-04-07T15:14
2021-04-07T16:00
алексей резников
донбасс
донецкая народная республика
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 7 апр — РИА Новости. Украина не выполняет Минские соглашения, потому что иначе перестала бы существовать как государство, считает глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.Киев обязан выполнять подписанные договоренности, но сейчас его установка: все заблокировать, добавил Пушилин. В результате Минские соглашения превратились в "некую вакханалию", считает он.Комплекс мер по урегулированию конфликта в Донбассе был подписан на саммите в Минске в феврале 2015 года. Он предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также проведение на Украине конституционной реформы, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако украинские политики постоянно затягивают выполнение этого плана и даже заявляют, что он носит только рекомендательный, а не обязательный характер. В Москве не раз подчеркивали, что российская позиция заключается в том, чтобы строго выполнять Минские соглашения, и что они были подписаны всеми, в том числе представителями Киева, Донецка и Луганска, и утверждены Совбезом ООН.В последнее время напряженность в зоне конфликта в Донбассе значительно возросла: ОБСЕ сообщает о существенном росте числа нарушений режима прекращения огня, ополченцы заявляют, что ВСУ применяют при обстрелах артиллерию. Третьего апреля при атаке украинского беспилотника в селе Александровское погиб ребенок. По мнению Пушилина, это говорит о том, что Киев готов к возобновлению полномасштабных боевых действий.
https://ria.ru/20210407/dnr-1727170851.html
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алексей резников, донбасс, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, в мире
ДОНЕЦК, 7 апр — РИА Новости. Украина не выполняет Минские соглашения, потому что иначе перестала бы существовать как государство, считает глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.
"Киев подписал для себя невыгодные условия. Если бы Киев их выполнил, то Украины уже не было бы как государства. А что бы это было: конфигурация или новая гражданская война, которая там бы развязалась, потому что пошла бы война за то, какой регион главный, почему там больше преференций, почему там такой особый статус, а там такой", — сказал он на пресс-конференции.
Киев обязан выполнять подписанные договоренности, но сейчас его установка: все заблокировать, добавил Пушилин. В результате Минские соглашения превратились в "некую вакханалию", считает он.
Комплекс мер по урегулированию конфликта в Донбассе был подписан на саммите в Минске в феврале 2015 года. Он предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также проведение на Украине конституционной реформы, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако украинские политики постоянно затягивают выполнение этого плана и даже заявляют, что он носит только рекомендательный, а не обязательный характер. В Москве не раз подчеркивали, что российская позиция заключается в том, чтобы строго выполнять Минские соглашения, и что они были подписаны всеми, в том числе представителями Киева, Донецка и Луганска, и утверждены Совбезом ООН.
В последнее время напряженность в зоне конфликта в Донбассе значительно возросла: ОБСЕ сообщает о существенном росте числа нарушений режима прекращения огня, ополченцы заявляют, что ВСУ применяют при обстрелах артиллерию. Третьего апреля при атаке украинского беспилотника в селе Александровское погиб ребенок. По мнению Пушилина, это говорит о том, что Киев готов к возобновлению полномасштабных боевых действий.