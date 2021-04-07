https://ria.ru/20210407/ugroza-1727220096.html

В Швеции испугались "войны с Россией" и обратились к США

В Швеции испугались "войны с Россией" и обратились к США

Исполняющий обязанности главы военной разведки Швеции Даниэль Ульссон в беседе с изданием Svenska Dagbladet назвал Калининград угрозой для страны в случае... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T16:04

2021-04-07T16:04

2021-04-07T17:15

россия

восточная европа

балтийское море

прибалтика

нато

швеция

москва

калининградская область

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/113977/53/1139775369_0:228:3076:1958_1920x0_80_0_0_e75c3603040156f4fa072b666471a6f1.jpg

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Исполняющий обязанности главы военной разведки Швеции Даниэль Ульссон в беседе с изданием Svenska Dagbladet назвал Калининград угрозой для страны в случае начала военного конфликта в Балтийском регионе.По его словам, шведское оборонное планирование в настоящее время рассчитывает на помощь США. Однако, по мнению Ульссона, Россия имеет больший потенциал и при гипотетическом обострении ситуации сможет успешно противостоять силам противника."В случае конфликта у России, вероятно, поначалу будет преимущество перед НАТО на региональном уровне", — сказал он.В статье подчеркивается, что Швеция считает США "единственной надеждой" из-за соседства с Калининградом, который, по мнению военных, якобы представляет угрозу для безопасности страны.Российская сторона не раз подчеркивала, что не намерена вступать в конфликт с какой-либо из стран. Заявления о якобы исходящей из Калининграда военной угрозе звучат не впервые. Так, в начале марта бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявлял о преимуществе России в Балтии в случае вооруженного столкновения с НАТО. В Москве тогда отметили, что подобные высказывания связаны с попытками укрепить влияние альянса в регионе, а слова генерала назвали недружественными и несовременными.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210323/pushkov-1602411639.html

https://ria.ru/20210122/nato-1593813661.html

россия

восточная европа

балтийское море

прибалтика

швеция

москва

калининградская область

сша

калининград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, восточная европа, балтийское море, прибалтика, нато, швеция, москва, калининградская область, сша, калининград, безопасность, в мире