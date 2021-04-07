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В Швеции испугались "войны с Россией" и обратились к США
В Швеции испугались "войны с Россией" и обратились к США
Исполняющий обязанности главы военной разведки Швеции Даниэль Ульссон в беседе с изданием Svenska Dagbladet назвал Калининград угрозой для страны в случае... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T16:04
2021-04-07T17:15
россия
восточная европа
балтийское море
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Исполняющий обязанности главы военной разведки Швеции Даниэль Ульссон в беседе с изданием Svenska Dagbladet назвал Калининград угрозой для страны в случае начала военного конфликта в Балтийском регионе.По его словам, шведское оборонное планирование в настоящее время рассчитывает на помощь США. Однако, по мнению Ульссона, Россия имеет больший потенциал и при гипотетическом обострении ситуации сможет успешно противостоять силам противника."В случае конфликта у России, вероятно, поначалу будет преимущество перед НАТО на региональном уровне", — сказал он.В статье подчеркивается, что Швеция считает США "единственной надеждой" из-за соседства с Калининградом, который, по мнению военных, якобы представляет угрозу для безопасности страны.Российская сторона не раз подчеркивала, что не намерена вступать в конфликт с какой-либо из стран. Заявления о якобы исходящей из Калининграда военной угрозе звучат не впервые. Так, в начале марта бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявлял о преимуществе России в Балтии в случае вооруженного столкновения с НАТО. В Москве тогда отметили, что подобные высказывания связаны с попытками укрепить влияние альянса в регионе, а слова генерала назвали недружественными и несовременными.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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россия, восточная европа, балтийское море, прибалтика, нато, швеция, москва, калининградская область, сша, калининград, безопасность, в мире

В Швеции испугались "войны с Россией" и обратились к США

16:04 07.04.2021 (обновлено: 17:15 07.04.2021)
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкКвартал Рыбная деревня на реке Старая Преголя в Калининграде
Квартал Рыбная деревня на реке Старая Преголя в Калининграде - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Исполняющий обязанности главы военной разведки Швеции Даниэль Ульссон в беседе с изданием Svenska Dagbladet назвал Калининград угрозой для страны в случае начала военного конфликта в Балтийском регионе.
По его словам, шведское оборонное планирование в настоящее время рассчитывает на помощь США. Однако, по мнению Ульссона, Россия имеет больший потенциал и при гипотетическом обострении ситуации сможет успешно противостоять силам противника.
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"В случае конфликта у России, вероятно, поначалу будет преимущество перед НАТО на региональном уровне", — сказал он.
В статье подчеркивается, что Швеция считает США "единственной надеждой" из-за соседства с Калининградом, который, по мнению военных, якобы представляет угрозу для безопасности страны.
Российская сторона не раз подчеркивала, что не намерена вступать в конфликт с какой-либо из стран. Заявления о якобы исходящей из Калининграда военной угрозе звучат не впервые. Так, в начале марта бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявлял о преимуществе России в Балтии в случае вооруженного столкновения с НАТО. В Москве тогда отметили, что подобные высказывания связаны с попытками укрепить влияние альянса в регионе, а слова генерала назвали недружественными и несовременными.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>
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