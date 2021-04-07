https://ria.ru/20210407/tromby-1727261842.html
В ВОЗ считают связь между вакциной AstraZeneca и тромбозом вероятной
В ВОЗ считают связь между вакциной AstraZeneca и тромбозом вероятной
Связь между применением вакцины AstraZeneca и образованием тромбов вероятна, но пока не подтверждена, говорится в предварительном заявлении подкомитета по... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T18:55
2021-04-07T18:55
2021-04-07T19:31
распространение коронавируса
вакцина astrazeneca
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
astrazeneca
воз
в мире
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ЖЕНЕВА, 7 апр - РИА Новости. Связь между применением вакцины AstraZeneca и образованием тромбов вероятна, но пока не подтверждена, говорится в предварительном заявлении подкомитета по COVID-19 Глобального консультативного комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по безопасности вакцин."На основании текущей информации причинно-следственная связь между вакциной и возникновением тромбов с низким содержанием тромбоцитов считается вероятной, но не подтверждена. Необходимы специализированные исследования, чтобы полностью понять потенциальную связь между вакцинацией и возможными факторами риска", - говорится в заявлении.Как отмечается, несмотря на то, что указанные случаи вызывают озабоченность, они происходят очень редко. "Среди почти 200 миллионов человек, получивших вакцину AstraZeneca от COVID-19 по всему миру, их число очень невелико", - подчеркивается в заявлении экспертов ВОЗ.Подчеркивается, что клиницисты должны знать клинические рекомендации для пациентов с тромбозом и тромбоцитопенией после вакцинации от COVID-19."С этой целью подкомитет также предложил созвать комитет клинических экспертов, включая гематологов и других специалистов, для консультаций по клинической диагностике и ведению больных. Следует рассмотреть возможность активного эпиднадзора, включая дозорные исследования в больницах, чтобы дополнительно охарактеризовать эти редкие явления", - считают эксперты ВОЗ.Они напомнили, что ВОЗ разработала типовые протоколы, которые страны могут адаптировать для таких исследований. Сообщается, что подкомитет комитета ВОЗ соберется вновь на следующей неделе, чтобы рассмотреть дополнительные данные и по мере необходимости выпустить дальнейшие рекомендации.Отмечается также, что ВОЗ внимательно следит за внедрением всех вакцин против COVID-19 и будет продолжать тесно сотрудничать со странами для управления потенциальными рисками и использования научных знаний и данных для принятия ответных мер и рекомендаций.Ранее в среду Европейский лекарственный регулятор – Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА заявило, что допускает возможность связи вакцины АstraZeneca с образованием тромбов, такие случаи встречаются редко, но они должны быть внесены в список редких побочных эффектов препарата.
https://ria.ru/20210318/vaktsina-1601843725.html
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вакцина astrazeneca, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, astrazeneca , воз, в мире
ЖЕНЕВА, 7 апр - РИА Новости.
Связь между применением вакцины AstraZeneca
и образованием тромбов вероятна, но пока не подтверждена, говорится в предварительном заявлении подкомитета по COVID-19 Глобального консультативного комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ
) по безопасности вакцин.
"На основании текущей информации причинно-следственная связь между вакциной и возникновением тромбов с низким содержанием тромбоцитов считается вероятной, но не подтверждена. Необходимы специализированные исследования, чтобы полностью понять потенциальную связь между вакцинацией и возможными факторами риска", - говорится в заявлении.
Как отмечается, несмотря на то, что указанные случаи вызывают озабоченность, они происходят очень редко. "Среди почти 200 миллионов человек, получивших вакцину AstraZeneca от COVID-19 по всему миру, их число очень невелико", - подчеркивается в заявлении экспертов ВОЗ.
Подчеркивается, что клиницисты должны знать клинические рекомендации для пациентов с тромбозом и тромбоцитопенией после вакцинации от COVID-19.
"С этой целью подкомитет также предложил созвать комитет клинических экспертов, включая гематологов и других специалистов, для консультаций по клинической диагностике и ведению больных. Следует рассмотреть возможность активного эпиднадзора, включая дозорные исследования в больницах, чтобы дополнительно охарактеризовать эти редкие явления", - считают эксперты ВОЗ.
Они напомнили, что ВОЗ разработала типовые протоколы, которые страны могут адаптировать для таких исследований. Сообщается, что подкомитет комитета ВОЗ соберется вновь на следующей неделе, чтобы рассмотреть дополнительные данные и по мере необходимости выпустить дальнейшие рекомендации.
Отмечается также, что ВОЗ внимательно следит за внедрением всех вакцин против COVID-19 и будет продолжать тесно сотрудничать со странами для управления потенциальными рисками и использования научных знаний и данных для принятия ответных мер и рекомендаций.
Ранее в среду Европейский лекарственный регулятор – Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА заявило, что допускает возможность связи вакцины АstraZeneca с образованием тромбов, такие случаи встречаются редко, но они должны быть внесены в список редких побочных эффектов препарата.