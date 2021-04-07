https://ria.ru/20210407/tromby-1727261842.html

В ВОЗ считают связь между вакциной AstraZeneca и тромбозом вероятной

В ВОЗ считают связь между вакциной AstraZeneca и тромбозом вероятной

Связь между применением вакцины AstraZeneca и образованием тромбов вероятна, но пока не подтверждена, говорится в предварительном заявлении подкомитета по... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T18:55

2021-04-07T18:55

2021-04-07T19:31

распространение коронавируса

вакцина astrazeneca

коронавирус covid-19

коронавирусы

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astrazeneca

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ЖЕНЕВА, 7 апр - РИА Новости. Связь между применением вакцины AstraZeneca и образованием тромбов вероятна, но пока не подтверждена, говорится в предварительном заявлении подкомитета по COVID-19 Глобального консультативного комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по безопасности вакцин."На основании текущей информации причинно-следственная связь между вакциной и возникновением тромбов с низким содержанием тромбоцитов считается вероятной, но не подтверждена. Необходимы специализированные исследования, чтобы полностью понять потенциальную связь между вакцинацией и возможными факторами риска", - говорится в заявлении.Как отмечается, несмотря на то, что указанные случаи вызывают озабоченность, они происходят очень редко. "Среди почти 200 миллионов человек, получивших вакцину AstraZeneca от COVID-19 по всему миру, их число очень невелико", - подчеркивается в заявлении экспертов ВОЗ.Подчеркивается, что клиницисты должны знать клинические рекомендации для пациентов с тромбозом и тромбоцитопенией после вакцинации от COVID-19."С этой целью подкомитет также предложил созвать комитет клинических экспертов, включая гематологов и других специалистов, для консультаций по клинической диагностике и ведению больных. Следует рассмотреть возможность активного эпиднадзора, включая дозорные исследования в больницах, чтобы дополнительно охарактеризовать эти редкие явления", - считают эксперты ВОЗ.Они напомнили, что ВОЗ разработала типовые протоколы, которые страны могут адаптировать для таких исследований. Сообщается, что подкомитет комитета ВОЗ соберется вновь на следующей неделе, чтобы рассмотреть дополнительные данные и по мере необходимости выпустить дальнейшие рекомендации.Отмечается также, что ВОЗ внимательно следит за внедрением всех вакцин против COVID-19 и будет продолжать тесно сотрудничать со странами для управления потенциальными рисками и использования научных знаний и данных для принятия ответных мер и рекомендаций.Ранее в среду Европейский лекарственный регулятор – Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА заявило, что допускает возможность связи вакцины АstraZeneca с образованием тромбов, такие случаи встречаются редко, но они должны быть внесены в список редких побочных эффектов препарата.

https://ria.ru/20210318/vaktsina-1601843725.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина astrazeneca, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, astrazeneca , воз, в мире