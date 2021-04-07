https://ria.ru/20210407/syr-1727263442.html

В Европе взяли под особую защиту сыр халуми

В Европе взяли под особую защиту сыр халуми

Евросоюз взял под особую защиту традиционный кипрский сыр халуми как уникальный продукт Кипра, сообщает ЕвроПульс. РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T22:48

2021-04-07T22:48

2021-04-07T22:48

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Евросоюз взял под особую защиту традиционный кипрский сыр халуми как уникальный продукт Кипра, сообщает ЕвроПульс.Теперь он носит статус PDO ("Защищенное наименование места происхождения"). Это значит, что только сделанный на Кипре халуми может так называться при его продаже за рубежом.На острове его часто называют "белым золотом". Он занимает первое место в продуктовом экспорте Кипра.Он изготавливается из смеси козьего и овечьего молока и отличается слоистой структурой, как у моцареллы. Сыр плавится при высокой температуре, поэтому его жарят или готовят на решетке для барбекю.Издание уточняет, что статус PDO присваивается продуктам и винам, имеющим специфические региональные характеристики и изготовленным по традиционным местным рецептам. Под защитой, например, находятся французский сыр рокфор и хавьяра (икра кефали из Греции).

https://ria.ru/20210401/kipr-1603618235.html

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