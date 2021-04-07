Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210407/syr-1727263442.html
В Европе взяли под особую защиту сыр халуми
В Европе взяли под особую защиту сыр халуми
Евросоюз взял под особую защиту традиционный кипрский сыр халуми как уникальный продукт Кипра, сообщает ЕвроПульс. РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T22:48
2021-04-07T22:48
туризм
еда - туризм
туризм
туристы
новости - туризм
евросоюз
кипр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574803122_0:157:1920:1237_1920x0_80_0_0_15f0564bd656d8c881c576eec212874a.jpg
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Евросоюз взял под особую защиту традиционный кипрский сыр халуми как уникальный продукт Кипра, сообщает ЕвроПульс.Теперь он носит статус PDO ("Защищенное наименование места происхождения"). Это значит, что только сделанный на Кипре халуми может так называться при его продаже за рубежом.На острове его часто называют "белым золотом". Он занимает первое место в продуктовом экспорте Кипра.Он изготавливается из смеси козьего и овечьего молока и отличается слоистой структурой, как у моцареллы. Сыр плавится при высокой температуре, поэтому его жарят или готовят на решетке для барбекю.Издание уточняет, что статус PDO присваивается продуктам и винам, имеющим специфические региональные характеристики и изготовленным по традиционным местным рецептам. Под защитой, например, находятся французский сыр рокфор и хавьяра (икра кефали из Греции).
https://ria.ru/20210401/kipr-1603618235.html
кипр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574803122_145:0:1852:1280_1920x0_80_0_0_8f7695bfb00619c1206487b2a2e1c8ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
еда - туризм, туризм, туристы, новости - туризм, евросоюз, кипр

В Европе взяли под особую защиту сыр халуми

22:48 07.04.2021
 
© Pixabay / Pixabay/260450Бургер с сыром халлуми
Бургер с сыром халлуми - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© Pixabay / Pixabay/260450
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Евросоюз взял под особую защиту традиционный кипрский сыр халуми как уникальный продукт Кипра, сообщает ЕвроПульс.
Теперь он носит статус PDO ("Защищенное наименование места происхождения"). Это значит, что только сделанный на Кипре халуми может так называться при его продаже за рубежом.
На острове его часто называют "белым золотом". Он занимает первое место в продуктовом экспорте Кипра.
Он изготавливается из смеси козьего и овечьего молока и отличается слоистой структурой, как у моцареллы. Сыр плавится при высокой температуре, поэтому его жарят или готовят на решетке для барбекю.
Издание уточняет, что статус PDO присваивается продуктам и винам, имеющим специфические региональные характеристики и изготовленным по традиционным местным рецептам. Под защитой, например, находятся французский сыр рокфор и хавьяра (икра кефали из Греции).
Прогулочный катер в Айя-Напе, Кипр - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
1 апреля, 08:00Туризм
Кипр открылся для российских туристов: как туда попасть и где отдохнуть
 
ТуризмЕда - ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмЕвросоюзКипр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:35Глава Якутии поручил помочь пострадавшим при пожаре в селе Чапаево
04:29В Приморье проверят, применял ли директор детсада силу к ребенку
04:12Диетолог назвал российский суперфуд
04:10В МЭБ оценили необходимость прививать собак и кошек от COVID-19
03:53На юго-западе Москвы полиция и Росгвардия преследуют лихача
03:50Педиатр предупредил о риске рака у подростков с вредными привычками
03:42Страны Запада обсудили "рост военной деятельности России" близ Украины
03:34В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
03:31Умер американский актер, известный по роли в сериале "Твин Пикс"
03:21Диетолог рассказала, чем опасен избыток сахара и трансжиров в организме
03:17Россия в 2021 году отправит в США последние ракетные двигатели РД-180
03:12В "Векторе" заявили о возможности ревакцинации с помощью "ЭпиВакКороны"
02:49Кравчук заявил о готовности застрелить "парашютистов с флагами России"
02:41На севере Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,2
02:12Названы признаки хозяев, у которых опасно покупать жилье
02:11В Роспотребнадзоре назвали условие отмены масок в офисах
01:59В воинской части в Дагестане загорелся танк
01:51При пожаре в доме в якутском селе Чапаево погибли мать и двое детей
01:27Глава Евросовета разочаровался исходом инцидента со стульями в Анкаре
01:22Финансист рассказал, когда нужно возвращаться в депозиты
Лента новостейМолния