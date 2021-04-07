https://ria.ru/20210407/subsidii-1727133118.html
Мишустин подписал распоряжение о субсидиях производителям сахара и масла
Мишустин подписал распоряжение о субсидиях производителям сахара и масла
Правительство РФ выделило 9 миллиардов рублей на субсидии производителям сахара и подсолнечного масла, ожидается, что по фиксированным ценам будет продано... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T10:02
2021-04-07T10:02
2021-04-07T10:17
россия
владимир путин
экономика
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Правительство РФ выделило 9 миллиардов рублей на субсидии производителям сахара и подсолнечного масла, ожидается, что по фиксированным ценам будет продано минимум 600 тысяч литров масла и 600 тысяч тонн сахара, сообщает пресс-служба кабмина."Производителям подсолнечного масла и сахара-песка частично компенсируют затраты на изготовление и реализацию продукции. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Субсидии получат компании, которые участвуют в соглашениях о стабилизации цен на эти товары. Всего на компенсации из резервного фонда выделят 9 миллиардов рублей, что позволит зафиксировать стоимость 1 килограмма сахара на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей, 1 литра масла – на уровне 95 и 110 рублей соответственно, напоминает кабмин. Трансферты распределят на основании заявок, поступивших от регионов."Ожидается, что по таким ценам будет реализовано не менее 600 тыс. л масла и не менее 600 тыс. т сахара", - говорится в сообщении.Также утверждены правила предоставления выплат. Документ устанавливает, что компании, зафиксировавшие цены, получат компенсации из расчёта 10 рублей на 1 литр масла и 5 рублей на 1 килограмм сахара.Соглашения с участниками рынка о стабилизации цен по сахару действуют до 1 июня 2021 года, по подсолнечному маслу – до 1 октября 2021 года.Принятые решения входят в комплекс мер по снижению цен на продовольствие, разработанный правительством по поручению президента России Владимира Путина. В рамках этой работы были скорректированы пошлины на ряд сельхозтоваров, созданы инструменты поддержки мукомолов и хлебопёков, усовершенствована система мониторинга цен. Для оперативного реагирования на ситуацию также была сформирована межведомственная рабочая группа под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова.
https://ria.ru/20210401/sakhar-1603731454.html
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россия, владимир путин, экономика, михаил мишустин, общество
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости.
Правительство РФ
выделило 9 миллиардов рублей на субсидии производителям сахара и подсолнечного масла, ожидается, что по фиксированным ценам будет продано минимум 600 тысяч литров масла и 600 тысяч тонн сахара, сообщает пресс-служба кабмина.
"Производителям подсолнечного масла и сахара-песка частично компенсируют затраты на изготовление и реализацию продукции. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин
", - говорится в сообщении.
Субсидии получат компании, которые участвуют в соглашениях о стабилизации цен на эти товары. Всего на компенсации из резервного фонда выделят 9 миллиардов рублей, что позволит зафиксировать стоимость 1 килограмма сахара на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей, 1 литра масла – на уровне 95 и 110 рублей соответственно, напоминает кабмин. Трансферты распределят на основании заявок, поступивших от регионов.
"Ожидается, что по таким ценам будет реализовано не менее 600 тыс. л масла и не менее 600 тыс. т сахара", - говорится в сообщении.
Также утверждены правила предоставления выплат. Документ устанавливает, что компании, зафиксировавшие цены, получат компенсации из расчёта 10 рублей на 1 литр масла и 5 рублей на 1 килограмм сахара.
Соглашения с участниками рынка о стабилизации цен по сахару действуют до 1 июня 2021 года, по подсолнечному маслу – до 1 октября 2021 года.
Принятые решения входят в комплекс мер по снижению цен на продовольствие, разработанный правительством по поручению президента России Владимира Путина
. В рамках этой работы были скорректированы пошлины на ряд сельхозтоваров, созданы инструменты поддержки мукомолов и хлебопёков, усовершенствована система мониторинга цен. Для оперативного реагирования на ситуацию также была сформирована межведомственная рабочая группа под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова.