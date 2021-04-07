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Полицейским в Красноярске пришлось стрелять по колесам уходящей машины
Полицейским в Красноярске пришлось стрелять по колесам уходящей машины
Сотрудники ГИБДД Ачинска в Красноярском крае в погоне за нарушителем открыли стрельбу по колесам уходящего автомобиля, за рулем которого находился пьяный... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T07:08
2021-04-07T07:08
россия
гумвд
авто
красноярский край
ачинск
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 7 апр - РИА Новости. Сотрудники ГИБДД Ачинска в Красноярском крае в погоне за нарушителем открыли стрельбу по колесам уходящего автомобиля, за рулем которого находился пьяный водитель, пытавшийся скрыться от экипажа ДПС "как в кино", сообщает ГУМВД по региону.По его данным, инцидент произошел ночью. Наряд ДПС заметил Toyota, проехавшую перекресток ул. Свердлова – ул. Назарова на красный сигнал светофора. Водитель проигнорировал требования инспекторов об остановке и продолжил движение. Включив звуковые сигналы и проблесковые маячки, сотрудники ДПС проследовали за нарушителем, который, увеличив скорость, направился к выезду из города.Во время движения водитель неоднократно создавал аварийные ситуации, что угрожало жизни и здоровью другим автомобилистам.На видео, предоставленном пресс-службой, убегавший удивленно спрашивает: "Почему в фильмах показывают, что от гаишников можно убежать?!"По данным главка, мужчина доставлен в полицию. Нарушитель имел явные признаки опьянения, что подтвердило освидетельствование. Установлено, что в 2018 году мужчина привлекался к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.В настоящее время решением суда водителю иномарки было назначено 10 суток административного ареста.
https://ria.ru/20210405/traktorist-1604333931.html
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россия, гумвд, авто, красноярский край, ачинск, красноярск, происшествия

Полицейским в Красноярске пришлось стрелять по колесам уходящей машины

07:08 07.04.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД
Сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОЯРСК, 7 апр - РИА Новости. Сотрудники ГИБДД Ачинска в Красноярском крае в погоне за нарушителем открыли стрельбу по колесам уходящего автомобиля, за рулем которого находился пьяный водитель, пытавшийся скрыться от экипажа ДПС "как в кино", сообщает ГУМВД по региону.
По его данным, инцидент произошел ночью. Наряд ДПС заметил Toyota, проехавшую перекресток ул. Свердлова – ул. Назарова на красный сигнал светофора. Водитель проигнорировал требования инспекторов об остановке и продолжил движение. Включив звуковые сигналы и проблесковые маячки, сотрудники ДПС проследовали за нарушителем, который, увеличив скорость, направился к выезду из города.
Во время движения водитель неоднократно создавал аварийные ситуации, что угрожало жизни и здоровью другим автомобилистам.
"На загородной дороге инспекторами ГИБДД… нарушитель был предупрежден о применении табельного оружия для остановки транспортного средства. Однако требованиям полицейских он также не подчинился. Госавтоинспекторы произвели несколько выстрелов из оружия по колесам автомобиля. После чего транспортное средство было остановлено, а нарушитель 1984 г.р. задержан. В результате никто не пострадал. Машина была помещена на спецстоянку", - говорится в сообщении.
На видео, предоставленном пресс-службой, убегавший удивленно спрашивает: "Почему в фильмах показывают, что от гаишников можно убежать?!"
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В настоящее время решением суда водителю иномарки было назначено 10 суток административного ареста.
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