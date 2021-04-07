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Патрушев назвал главный пункт диалога с США
Патрушев назвал главный пункт диалога с США
Сфера стратегической стабильности и контроля над вооружениями является главным вопросом для диалога между Россией и США, позитивным примером стало продление... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T18:16
2021-04-07T18:18
россия
договор снв-3
джо байден
николай патрушев
сша
в мире
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Сфера стратегической стабильности и контроля над вооружениями является главным вопросом для диалога между Россией и США, позитивным примером стало продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.Патрушев отметил, что в данной сфере "уже есть позитивный пример" - это решение о продлении ДСНВ, которое, по его словам, "безусловно, не было простым для американской администрации"."Подобное достижение дает определенную надежду на установление нормального взаимодействия, несмотря на то, что проблематика сама по себе очень сложная и наши интересы далеко не всегда совпадают", - добавил он.России удалось достаточно оперативно договориться по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с новыми властями США на условиях, изначально выдвигавшихся российской стороной, заявил Николай Патрушев.Патрушев отметил, что администрация Дональда Трампа пыталась давить на РФ, навязывать решения, которые были бы выгодны только США."Мы на такое согласиться не могли, хотя и проявляли готовность к компромиссам. Но этого было мало, Вашингтон хотел диктовать нам свои условия", - добавил он.Контакты с США по линии Совета безопасности России продолжаются, подчеркнул Николай Патрушев."Они [контакты] продолжаются… В конце марта, в частности, у меня состоялся телефонный разговор с помощником президента США по национальной безопасности господином [Джейком] Салливаном ", - сказал Патрушев в интервью газете "Коммерсант".Секретарь СБ РФ отметил, что беседа, состоявшаяся по инициативе американской стороны, "прошла в спокойной, деловой атмосфере, общались достаточно обстоятельно и конструктивно"."Подобные контакты проходят и по линии наших заместителей, и на экспертном уровне", - добавил Патрушев.Ключевой для стратегической стабильности ДСНВ вступил в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям, каждая из сторон сократит свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.Заявленная цель была достигнута, и стороны поддерживают арсеналы на оговоренных уровнях. В начале 2021 года, вскоре после прихода к власти в США администрации Джо Байдена, договор был продлен без изменений еще на пять лет. Предыдущая администрация до последнего тянула с продлением соглашения, что грозило развалом всей системы стратегической стабильности.
https://ria.ru/20210407/dogovor-1727236684.html
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россия, договор снв-3, джо байден, николай патрушев, сша, в мире

Патрушев назвал главный пункт диалога с США

18:16 07.04.2021 (обновлено: 18:18 07.04.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Сфера стратегической стабильности и контроля над вооружениями является главным вопросом для диалога между Россией и США, позитивным примером стало продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Прежде всего, это сфера стратегической стабильности и контроля над вооружениями", - сказал он в интервью газете "Коммерсант", отвечая на вопрос о первоочередном предмете для диалога между РФ и США.

Патрушев отметил, что в данной сфере "уже есть позитивный пример" - это решение о продлении ДСНВ, которое, по его словам, "безусловно, не было простым для американской администрации".
"Подобное достижение дает определенную надежду на установление нормального взаимодействия, несмотря на то, что проблематика сама по себе очень сложная и наши интересы далеко не всегда совпадают", - добавил он.
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России удалось достаточно оперативно договориться по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с новыми властями США на условиях, изначально выдвигавшихся российской стороной, заявил Николай Патрушев.

"С новой администрацией по ДСНВ нам удалось достаточно оперативно договориться, причем на тех условиях, которые с самого начала выдвигала российская сторона", - сказал он в интервью газете "Коммерсант".

Патрушев отметил, что администрация Дональда Трампа пыталась давить на РФ, навязывать решения, которые были бы выгодны только США.
"Мы на такое согласиться не могли, хотя и проявляли готовность к компромиссам. Но этого было мало, Вашингтон хотел диктовать нам свои условия", - добавил он.
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Контакты с США по линии Совета безопасности России продолжаются, подчеркнул Николай Патрушев.
"Они [контакты] продолжаются… В конце марта, в частности, у меня состоялся телефонный разговор с помощником президента США по национальной безопасности господином [Джейком] Салливаном ", - сказал Патрушев в интервью газете "Коммерсант".
Секретарь СБ РФ отметил, что беседа, состоявшаяся по инициативе американской стороны, "прошла в спокойной, деловой атмосфере, общались достаточно обстоятельно и конструктивно".
"Подобные контакты проходят и по линии наших заместителей, и на экспертном уровне", - добавил Патрушев.
Ключевой для стратегической стабильности ДСНВ вступил в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям, каждая из сторон сократит свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
Заявленная цель была достигнута, и стороны поддерживают арсеналы на оговоренных уровнях. В начале 2021 года, вскоре после прихода к власти в США администрации Джо Байдена, договор был продлен без изменений еще на пять лет. Предыдущая администрация до последнего тянула с продлением соглашения, что грозило развалом всей системы стратегической стабильности.
 
РоссияДоговор СНВ-3Джо БайденНиколай ПатрушевСШАВ мире
 
 
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