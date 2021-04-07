https://ria.ru/20210407/ssha-1727253417.html

Патрушев назвал главный пункт диалога с США

Патрушев назвал главный пункт диалога с США

Сфера стратегической стабильности и контроля над вооружениями является главным вопросом для диалога между Россией и США, позитивным примером стало продление... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T18:16

2021-04-07T18:16

2021-04-07T18:18

россия

договор снв-3

джо байден

николай патрушев

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156082/21/1560822159_0:0:2804:1577_1920x0_80_0_0_9d0a935ad07783cd38a05a2a0d391be0.jpg

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Сфера стратегической стабильности и контроля над вооружениями является главным вопросом для диалога между Россией и США, позитивным примером стало продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.Патрушев отметил, что в данной сфере "уже есть позитивный пример" - это решение о продлении ДСНВ, которое, по его словам, "безусловно, не было простым для американской администрации"."Подобное достижение дает определенную надежду на установление нормального взаимодействия, несмотря на то, что проблематика сама по себе очень сложная и наши интересы далеко не всегда совпадают", - добавил он.России удалось достаточно оперативно договориться по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с новыми властями США на условиях, изначально выдвигавшихся российской стороной, заявил Николай Патрушев.Патрушев отметил, что администрация Дональда Трампа пыталась давить на РФ, навязывать решения, которые были бы выгодны только США."Мы на такое согласиться не могли, хотя и проявляли готовность к компромиссам. Но этого было мало, Вашингтон хотел диктовать нам свои условия", - добавил он.Контакты с США по линии Совета безопасности России продолжаются, подчеркнул Николай Патрушев."Они [контакты] продолжаются… В конце марта, в частности, у меня состоялся телефонный разговор с помощником президента США по национальной безопасности господином [Джейком] Салливаном ", - сказал Патрушев в интервью газете "Коммерсант".Секретарь СБ РФ отметил, что беседа, состоявшаяся по инициативе американской стороны, "прошла в спокойной, деловой атмосфере, общались достаточно обстоятельно и конструктивно"."Подобные контакты проходят и по линии наших заместителей, и на экспертном уровне", - добавил Патрушев.Ключевой для стратегической стабильности ДСНВ вступил в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям, каждая из сторон сократит свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.Заявленная цель была достигнута, и стороны поддерживают арсеналы на оговоренных уровнях. В начале 2021 года, вскоре после прихода к власти в США администрации Джо Байдена, договор был продлен без изменений еще на пять лет. Предыдущая администрация до последнего тянула с продлением соглашения, что грозило развалом всей системы стратегической стабильности.

https://ria.ru/20210407/dogovor-1727236684.html

https://ria.ru/20210219/vooruzhenie-1598240251.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, договор снв-3, джо байден, николай патрушев, сша, в мире