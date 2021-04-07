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Патрушев назвал пандемию моментом истины для США
Патрушев назвал пандемию моментом истины для США
Пандемия коронавируса стала для США моментом истины, выяснилось, что американские политики скрывали проблемы от сограждан, отвлекая их легендами об "агрессивной РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T18:08
2021-04-07T18:08
коронавирус covid-19
николай патрушев
сша
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Пандемия коронавируса стала для США моментом истины, выяснилось, что американские политики скрывали проблемы от сограждан, отвлекая их легендами об "агрессивной России", заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.По словам секретаря Совбеза РФ, выяснилось, что главную угрозу жизни американцев представляет "вовсе не злонамеренная Москва"."В США число погибших от эпидемии превысило 560 тысяч человек - это ведь больше, чем их потери в обеих мировых войнах вместе взятых. Примерно столько же погибло во время самого кровопролитного конфликта в истории США, Гражданской войны 1861–1865 годов. И все случилось явно не по вине России", - напомнил Патрушев.
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коронавирус covid-19, николай патрушев, сша

Патрушев назвал пандемию моментом истины для США

18:08 07.04.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Пандемия коронавируса стала для США моментом истины, выяснилось, что американские политики скрывали проблемы от сограждан, отвлекая их легендами об "агрессивной России", заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Для США она (пандемия - ред.), кстати, оказалась моментом истины. Стали очевидны проблемы, которые американские политики скрывали от своих сограждан, в том числе отвлекая их внимание на легенды об "агрессивной России", - сказал он в интервью газете "Коммерсант".

По словам секретаря Совбеза РФ, выяснилось, что главную угрозу жизни американцев представляет "вовсе не злонамеренная Москва".
"В США число погибших от эпидемии превысило 560 тысяч человек - это ведь больше, чем их потери в обеих мировых войнах вместе взятых. Примерно столько же погибло во время самого кровопролитного конфликта в истории США, Гражданской войны 1861–1865 годов. И все случилось явно не по вине России", - напомнил Патрушев.
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Коронавирус COVID-19Николай ПатрушевСША
 
 
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