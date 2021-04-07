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На SputnikPro расскажут, как объединять новостные тексты и видео
На SputnikPro расскажут, как объединять новостные тексты и видео
Международное новостное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий просветительского проекта SputnikPro. В пятницу, 9 апреля, в 13.00 по МСК... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T16:01
2021-04-07T16:01
радио sputnik
миа "россия сегодня"
sputnik
александр фомин
москва
технологии
новости агентства
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Международное новостное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий просветительского проекта SputnikPro. В пятницу, 9 апреля, в 13.00 по МСК состоится вебинар для журналистов на тему "Как объединить новостное видео и текстовый контент и остаться в выигрыше".На мастер-классе шеф-редактор отдела социальных сетей интернет-издания Украина.ру Александр Фомин расскажет, как интегрировать тексты в видеоформат, использовать разные платформы и сделать из видео полезный текстовый контент. Зарегистрироваться для участия в модуле можно по ссылке.SputnikPro открыл "онлайн-сезон" в середине марта. На сессиях обсуждают специфику работы в условиях пандемии коронавируса, инструменты веб-аналитики и авторские права, учат, как проверять информацию на узкоспециальные темы, не запутать себя и пользователя, как получать трафик на новостные ресурсы, но избегать "желтизны" Участники могут отправлять друг другу сообщения в чат и делиться мнениями в режиме реального времени.SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.Sputnik – международное информационное агентство и радио – часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллиона. Головной офис Sputnik находится в Москве.
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радио sputnik, миа "россия сегодня", sputnik, александр фомин, москва, технологии, новости агентства

На SputnikPro расскажут, как объединять новостные тексты и видео

16:01 07.04.2021
 
© SputnikШеф-редактор отдела социальных сетей интернет-издания Украина.ру Александр Фомин
Шеф-редактор отдела социальных сетей интернет-издания Украина.ру Александр Фомин - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© Sputnik
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Международное новостное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий просветительского проекта SputnikPro. В пятницу, 9 апреля, в 13.00 по МСК состоится вебинар для журналистов на тему "Как объединить новостное видео и текстовый контент и остаться в выигрыше".
На мастер-классе шеф-редактор отдела социальных сетей интернет-издания Украина.ру Александр Фомин расскажет, как интегрировать тексты в видеоформат, использовать разные платформы и сделать из видео полезный текстовый контент. Зарегистрироваться для участия в модуле можно по ссылке.
SputnikPro открыл "онлайн-сезон" в середине марта. На сессиях обсуждают специфику работы в условиях пандемии коронавируса, инструменты веб-аналитики и авторские права, учат, как проверять информацию на узкоспециальные темы, не запутать себя и пользователя, как получать трафик на новостные ресурсы, но избегать "желтизны" Участники могут отправлять друг другу сообщения в чат и делиться мнениями в режиме реального времени.
SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.
Sputnik – международное информационное агентство и радио – часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллиона. Головной офис Sputnik находится в Москве.
Шеф-редактор отдела социальных сетей интернет-издания Украина.ру Александр Фомин - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 13:07
На SputnikPro расскажут, как запустить успешный YouTube-проект
 
Радио SputnikМИА "Россия сегодня"SputnikАлександр ФоминМоскваТехнологииНовости агентства
 
 
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