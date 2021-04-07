https://ria.ru/20210407/sputnik-v-1727117504.html

Специалисты в Словакии не смогли дать оценку российской вакцине

Специалисты в Словакии не смогли дать оценку российской вакцине

Братиславский Госинститут по контролю лекарств (ГИКЛ) не смог вынести заключение о соотношении эффективности и риска вакцины "Спутник V" в связи с отсутствием... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T02:43

2021-04-07T02:43

2021-04-07T10:23

любомир регак

вакцина "спутник v"

словакия

прага

в мире

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ПРАГА, 7 апр — РИА Новости. Братиславский Госинститут по контролю лекарств (ГИКЛ) не смог вынести заключение о соотношении эффективности и риска вакцины "Спутник V" в связи с отсутствием многих данных от производителя, сообщила братиславская газета Pravda со ссылкой на заявление представителя института Магдалены Юркемиковой.По ее словам, лабораторные исследования отвечают на некоторые вопросы о фармацевтическом качестве вакцины "Спутник V", но на основе одних только лабораторных исследований невозможно сделать вывод об эффективности и безопасности вакцины для человека.По информации издания, Минздрав после получения заключения ГИКЛ обратился в другую лабораторию в Словакии для проверки безопасности вакцины "Спутник V". Результаты новых исследований должны быть получены на этой неделе. Одновременно Минздрав запросил информацию об эффективности и безопасности вакцины "Спутник V" в других странах, которые используют данный препарат.Как сообщает Pravda, новый глава Минздрава Владимир Ленгварский, утвержденный в должности вместе с остальными членами кабмина 1 апреля, заявил, что ему нужна минимум одна неделя для ознакомления с данной проблематикой.Предполагалось, что ведомство сделает заявление о результатах исследования "Спутника V" и его возможном применении в республике 6 апреля. Эту дату подтвердил в понедельник РИА Новости посол Словакии в Москве Любомир Регак. Однако во вторник представитель Минздрава Зузана Элиашова сообщила РИА Новости, что данное заявление откладывается до конца этой недели.Сайт Pravda опубликовал во вторник вечером также результаты опроса желающих участвовать в процедуре вакцинации, который провела Словацкая академия наук."Из тех респондентов, которые не планируют участвовать в вакцинации, 30,6% изменили бы свое решение, если бы им предложили сделать прививки вакциной "Спутник V". Одновременно две трети опрошенных выступают за использование в республике вакцины "Спутник V" при условии ее регистрации, при этом треть респондентов хочет, чтобы вакцина была одобрена европейским регулятором, а 33,9% опрошенных вполне достаточно регистрации в ГИКЛ. Еще 11% согласны с применением "Спутника V" вообще без регистрации. Против использования российской вакцины в Словакии выступают лишь 3,8% участников опроса", — сообщило издание.

https://ria.ru/20210406/koronavirus-1727103862.html

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любомир регак, вакцина "спутник v", словакия, прага, в мире