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СМИ: в ЕК не хотят заключать предварительный договор по "Спутнику V"
СМИ: в ЕК не хотят заключать предварительный договор по "Спутнику V"
В Еврокомиссии не хотят заключать предварительный договор о приобретении российской вакцины "Спутник V", Германия готова к двухстороннему соглашению, сообщают... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T22:48
2021-04-07T23:26
россия
йенс шпан
российский фонд прямых инвестиций
the lancet
бавария
распространение коронавируса
еврокомиссия
германия
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БЕРЛИН, 7 апр - РИА Новости. В Еврокомиссии не хотят заключать предварительный договор о приобретении российской вакцины "Спутник V", Германия готова к двухстороннему соглашению, сообщают западные СМИ со ссылкой на источники."Германия готова к переговорам о заключении двустороннего соглашения на закупку российской вакцины "Спутник V", - сообщил источник агентства Рейтер.По его данным, в среду в Еврокомиссии в ходе заседания министров здравоохранения ЕС было заявлено, что ЕК не хочет заключать предварительный договор о приобретении российской вакцины. Глава минздрава ФРГ Йенс Шпан в ходе встречи сказал, что Германия в дальнейшем будет вести переговоры о соглашении по вакцине в двустороннем порядке. Перед заключением предварительного договора Германия намерена выяснить объемы и сроки поставок российской вакцины "Спутник V", отмечает агентство. Министр в то же время подчеркнул, что ФРГ в любом случае рассчитывает на регистрацию вакцины в ЕС, Россия должна предоставить Европейскому агентству лекарственных средств все необходимые для одобрения данные.Ранее сообщалось, что минздрав Баварии заключил меморандум о намерениях с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о возможных поставках в регион вакцины от коронавируса "Спутник V".Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что оценка "Спутник V" пройдет в ускоренные сроки, но даты одобрения вакцины пока нет. По данным СМИ, одобрение российской вакцины, если не возникнет сложностей, стоит ожидать в мае.Вакцина "Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
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россия, йенс шпан, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, бавария, еврокомиссия, германия

СМИ: в ЕК не хотят заключать предварительный договор по "Спутнику V"

22:48 07.04.2021 (обновлено: 23:26 07.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМедицинская сестра держит в руке упаковку с вакциной "Гам-КОВИД-Вак" (Спутник V)
Медицинская сестра держит в руке упаковку с вакциной Гам-КОВИД-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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БЕРЛИН, 7 апр - РИА Новости. В Еврокомиссии не хотят заключать предварительный договор о приобретении российской вакцины "Спутник V", Германия готова к двухстороннему соглашению, сообщают западные СМИ со ссылкой на источники.
"Германия готова к переговорам о заключении двустороннего соглашения на закупку российской вакцины "Спутник V", - сообщил источник агентства Рейтер.
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По его данным, в среду в Еврокомиссии в ходе заседания министров здравоохранения ЕС было заявлено, что ЕК не хочет заключать предварительный договор о приобретении российской вакцины. Глава минздрава ФРГ Йенс Шпан в ходе встречи сказал, что Германия в дальнейшем будет вести переговоры о соглашении по вакцине в двустороннем порядке. Перед заключением предварительного договора Германия намерена выяснить объемы и сроки поставок российской вакцины "Спутник V", отмечает агентство. Министр в то же время подчеркнул, что ФРГ в любом случае рассчитывает на регистрацию вакцины в ЕС, Россия должна предоставить Европейскому агентству лекарственных средств все необходимые для одобрения данные.
Ранее сообщалось, что минздрав Баварии заключил меморандум о намерениях с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о возможных поставках в регион вакцины от коронавируса "Спутник V".
Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что оценка "Спутник V" пройдет в ускоренные сроки, но даты одобрения вакцины пока нет. По данным СМИ, одобрение российской вакцины, если не возникнет сложностей, стоит ожидать в мае.
Вакцина "Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
 
Распространение коронавирусаРоссияЙенс ШпанРоссийский фонд прямых инвестицийThe LancetБаварияЕврокомиссияГермания
 
 
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