https://ria.ru/20210407/sputnik-1727275117.html

Курц допустил регистрацию "Спутника V" в Австрии в обход Евросоюза

Курц допустил регистрацию "Спутника V" в Австрии в обход Евросоюза

Австрия может зарегистрировать российскую вакцину "Спутник V" на национальном уровне, если ее одобрение Европейским агентством лекарственных средств (EMA)... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T20:54

2021-04-07T20:54

2021-04-07T23:51

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

себастьян курц

европа

сша

в мире

россия

австрия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599764493_145:334:3191:2048_1920x0_80_0_0_d0704081cd0ae830b324b3c9c9fef733.jpg

ВЕНА, 7 апр — РИА Новости. Австрия может зарегистрировать российскую вакцину "Спутник V" на национальном уровне, если ее одобрение Европейским агентством лекарственных средств (EMA) затянется, заявил федеральный канцлер Себастьян Курц во время прямого эфира в Instagram.По его словам, все процедуры в EMA длятся очень долго, в том числе поэтому Европа в вопросе вакцинации отстает, например, от Великобритании и США."Конечно, есть возможность сделать это на национальном уровне, если на европейском это продлится слишком долго. Есть страны в Европе, которые используют несколько вакцин, например Венгрия или Сербия, которые также используют "Спутник V", что является большим преимуществом этих стран, потому что они быстрее могут привить население. Это спасает жизни, сохраняет рабочие места", — добавил глава кабмина."Нам бы это сильно помогло, потому что процесс вакцинации значительно ускорился бы. Я выступаю за то, чтобы мы это сделали. Мы сейчас согласовываем это в федеральном правительстве", — заявил он."Я очень надеюсь, что нам удастся приобрести эту вакцину ("Спутник V". — Прим. ред.), а также применить ее. Это не только мое решение, но я решительно за это выступаю", — заключил канцлер.Курц 31 марта провел встречу с российским послом в Австрии Дмитрием Любинским, по итогам которой заявил, что Вена может заказать у России вакцину "Спутник V" уже на текущей неделе."Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА. По данным СМИ, одобрения российской вакцины, если не возникнет сложностей, стоит ожидать в мае.

https://ria.ru/20210312/vaktsina-1600950926.html

https://ria.ru/20210407/sputnik-1727192713.html

европа

сша

россия

австрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, себастьян курц, европа, сша, в мире, россия, австрия