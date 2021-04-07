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От правительства Словакии потребовали ответить на вопросы о "Спутнике V"
От правительства Словакии потребовали ответить на вопросы о "Спутнике V"
Бывший многолетний глава правительства Словакии, а ныне лидер одной из оппозиционных партий "Курс – социальная демократия" (КСД) Роберт Фицо потребовал от... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T20:45
2021-04-07T20:45
2021-04-07T20:45
распространение коронавируса
игорь матович
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
зузана чапутова
коронавирусы
роберт фицо
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ПРАГА, 7 апр – РИА Новости. Бывший многолетний глава правительства Словакии, а ныне лидер одной из оппозиционных партий "Курс – социальная демократия" (КСД) Роберт Фицо потребовал от кабмина ответить на вопросы о том, что происходит с закупленными вакцинами "Спутник V" в республике, угрожая в противном случае кабмину голосованием о недоверии."Мы что, должны бездеятельно глядеть на театр вокруг российской вакцины "Спутник V"? Если эта вакцина работает в других странах и у нас ее хотят, то абсолютно неприемлемо позволять людям умирать (от COVID-19) на фоне импотентной дискуссии о разрешениях, хранении, тестировании на морских свинках и идеологически мотивированных мистификациях, которые ведутся вокруг российского препарата", - заявил в среду Фицо на пресс-конференции, которую транслировали сетевые ТВ-каналы.Экс-премьер считает, что необходимо также получить ответ на такие "элементарные" вопросы, как, например, о том, как была произведена оплата первой партии российской вакцины, как происходила закупка, кто подписал контракт, какова была спецификация вакцины в контракте.В случае, если правительство не ответит на вопросы о вакцине, партия КСД начнет сбор подписей для проведения внеочередного заседания парламента, на которое будет вынесен вопрос о недоверии кабмину, заявил Фицо.Закупка в РФ вакцины "Спутник V" по инициативе премьера Игоря Матовича и главы минздрава Марека Крайчи вызвала скандал в рядах правящей коалиции, поскольку в известность об этом премьером не были поставлены ни коллеги по правительству, ни президент республики Зузана Чапутова, которые возражали против использования вакцины без одобрения европейского регулятора. И ранее имевшие большие претензии к деятельности премьера и главы минздрава лидеры коалиционных партий потребовали их отставки, угрожая роспуском коалицииВ связи с этим глава минздрава подал в начале марта в отставку, а в конце месяца его примеру последовал и премьер. В конце марта Чапутова приняла отставку Матовича и 1 апреля утвердила новый состав правительства во главе с премьером Эдуардом Хегером.
https://ria.ru/20210407/slovakiya-1727238687.html
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игорь матович, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, зузана чапутова, коронавирусы, роберт фицо, здоровье - общество, словакия, в мире
ПРАГА, 7 апр – РИА Новости.
Бывший многолетний глава правительства Словакии
, а ныне лидер одной из оппозиционных партий "Курс – социальная демократия" (КСД) Роберт Фицо
потребовал от кабмина ответить на вопросы о том, что происходит с закупленными вакцинами "Спутник V" в республике, угрожая в противном случае кабмину голосованием о недоверии.
"Мы что, должны бездеятельно глядеть на театр вокруг российской вакцины "Спутник V"? Если эта вакцина работает в других странах и у нас ее хотят, то абсолютно неприемлемо позволять людям умирать (от COVID-19) на фоне импотентной дискуссии о разрешениях, хранении, тестировании на морских свинках и идеологически мотивированных мистификациях, которые ведутся вокруг российского препарата", - заявил в среду Фицо на пресс-конференции, которую транслировали сетевые ТВ-каналы.
Экс-премьер считает, что необходимо также получить ответ на такие "элементарные" вопросы, как, например, о том, как была произведена оплата первой партии российской вакцины, как происходила закупка, кто подписал контракт, какова была спецификация вакцины в контракте.
В случае, если правительство не ответит на вопросы о вакцине, партия КСД начнет сбор подписей для проведения внеочередного заседания парламента, на которое будет вынесен вопрос о недоверии кабмину, заявил Фицо.
Закупка в РФ
вакцины "Спутник V" по инициативе премьера Игоря Матовича
и главы минздрава Марека Крайчи вызвала скандал в рядах правящей коалиции, поскольку в известность об этом премьером не были поставлены ни коллеги по правительству, ни президент республики Зузана Чапутова
, которые возражали против использования вакцины без одобрения европейского регулятора. И ранее имевшие большие претензии к деятельности премьера и главы минздрава лидеры коалиционных партий потребовали их отставки, угрожая роспуском коалиции
В связи с этим глава минздрава подал в начале марта в отставку, а в конце месяца его примеру последовал и премьер. В конце марта Чапутова приняла отставку Матовича и 1 апреля утвердила новый состав правительства во главе с премьером Эдуардом Хегером.