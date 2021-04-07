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https://ria.ru/20210407/sputnik-1727274277.html
От правительства Словакии потребовали ответить на вопросы о "Спутнике V"
От правительства Словакии потребовали ответить на вопросы о "Спутнике V"
Бывший многолетний глава правительства Словакии, а ныне лидер одной из оппозиционных партий "Курс – социальная демократия" (КСД) Роберт Фицо потребовал от... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T20:45
2021-04-07T20:45
распространение коронавируса
игорь матович
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
зузана чапутова
коронавирусы
роберт фицо
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ПРАГА, 7 апр – РИА Новости. Бывший многолетний глава правительства Словакии, а ныне лидер одной из оппозиционных партий "Курс – социальная демократия" (КСД) Роберт Фицо потребовал от кабмина ответить на вопросы о том, что происходит с закупленными вакцинами "Спутник V" в республике, угрожая в противном случае кабмину голосованием о недоверии."Мы что, должны бездеятельно глядеть на театр вокруг российской вакцины "Спутник V"? Если эта вакцина работает в других странах и у нас ее хотят, то абсолютно неприемлемо позволять людям умирать (от COVID-19) на фоне импотентной дискуссии о разрешениях, хранении, тестировании на морских свинках и идеологически мотивированных мистификациях, которые ведутся вокруг российского препарата", - заявил в среду Фицо на пресс-конференции, которую транслировали сетевые ТВ-каналы.Экс-премьер считает, что необходимо также получить ответ на такие "элементарные" вопросы, как, например, о том, как была произведена оплата первой партии российской вакцины, как происходила закупка, кто подписал контракт, какова была спецификация вакцины в контракте.В случае, если правительство не ответит на вопросы о вакцине, партия КСД начнет сбор подписей для проведения внеочередного заседания парламента, на которое будет вынесен вопрос о недоверии кабмину, заявил Фицо.Закупка в РФ вакцины "Спутник V" по инициативе премьера Игоря Матовича и главы минздрава Марека Крайчи вызвала скандал в рядах правящей коалиции, поскольку в известность об этом премьером не были поставлены ни коллеги по правительству, ни президент республики Зузана Чапутова, которые возражали против использования вакцины без одобрения европейского регулятора. И ранее имевшие большие претензии к деятельности премьера и главы минздрава лидеры коалиционных партий потребовали их отставки, угрожая роспуском коалицииВ связи с этим глава минздрава подал в начале марта в отставку, а в конце месяца его примеру последовал и премьер. В конце марта Чапутова приняла отставку Матовича и 1 апреля утвердила новый состав правительства во главе с премьером Эдуардом Хегером.
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игорь матович, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, зузана чапутова, коронавирусы, роберт фицо, здоровье - общество, словакия, в мире

От правительства Словакии потребовали ответить на вопросы о "Спутнике V"

20:45 07.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМедицинская сестра держит в руке упаковку с вакциной "Гам-КОВИД-Вак" (Спутник V)
Медицинская сестра держит в руке упаковку с вакциной Гам-КОВИД-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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ПРАГА, 7 апр – РИА Новости. Бывший многолетний глава правительства Словакии, а ныне лидер одной из оппозиционных партий "Курс – социальная демократия" (КСД) Роберт Фицо потребовал от кабмина ответить на вопросы о том, что происходит с закупленными вакцинами "Спутник V" в республике, угрожая в противном случае кабмину голосованием о недоверии.
"Мы что, должны бездеятельно глядеть на театр вокруг российской вакцины "Спутник V"? Если эта вакцина работает в других странах и у нас ее хотят, то абсолютно неприемлемо позволять людям умирать (от COVID-19) на фоне импотентной дискуссии о разрешениях, хранении, тестировании на морских свинках и идеологически мотивированных мистификациях, которые ведутся вокруг российского препарата", - заявил в среду Фицо на пресс-конференции, которую транслировали сетевые ТВ-каналы.
Эдуард Хегер - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
Вчера, 17:16Распространение коронавируса
Новый премьер Словакии впервые высказался о "Спутнике V"
Экс-премьер считает, что необходимо также получить ответ на такие "элементарные" вопросы, как, например, о том, как была произведена оплата первой партии российской вакцины, как происходила закупка, кто подписал контракт, какова была спецификация вакцины в контракте.
В случае, если правительство не ответит на вопросы о вакцине, партия КСД начнет сбор подписей для проведения внеочередного заседания парламента, на которое будет вынесен вопрос о недоверии кабмину, заявил Фицо.
Закупка в РФ вакцины "Спутник V" по инициативе премьера Игоря Матовича и главы минздрава Марека Крайчи вызвала скандал в рядах правящей коалиции, поскольку в известность об этом премьером не были поставлены ни коллеги по правительству, ни президент республики Зузана Чапутова, которые возражали против использования вакцины без одобрения европейского регулятора. И ранее имевшие большие претензии к деятельности премьера и главы минздрава лидеры коалиционных партий потребовали их отставки, угрожая роспуском коалиции
В связи с этим глава минздрава подал в начале марта в отставку, а в конце месяца его примеру последовал и премьер. В конце марта Чапутова приняла отставку Матовича и 1 апреля утвердила новый состав правительства во главе с премьером Эдуардом Хегером.
 
Распространение коронавирусаИгорь МатовичВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗузана ЧапутоваКоронавирусыРоберт ФицоЗдоровье - ОбществоСловакияВ мире
 
 
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