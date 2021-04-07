https://ria.ru/20210407/sputnik-1727274277.html

От правительства Словакии потребовали ответить на вопросы о "Спутнике V"

От правительства Словакии потребовали ответить на вопросы о "Спутнике V"

Бывший многолетний глава правительства Словакии, а ныне лидер одной из оппозиционных партий "Курс – социальная демократия" (КСД) Роберт Фицо потребовал от... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T20:45

2021-04-07T20:45

2021-04-07T20:45

распространение коронавируса

игорь матович

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

зузана чапутова

коронавирусы

роберт фицо

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ПРАГА, 7 апр – РИА Новости. Бывший многолетний глава правительства Словакии, а ныне лидер одной из оппозиционных партий "Курс – социальная демократия" (КСД) Роберт Фицо потребовал от кабмина ответить на вопросы о том, что происходит с закупленными вакцинами "Спутник V" в республике, угрожая в противном случае кабмину голосованием о недоверии."Мы что, должны бездеятельно глядеть на театр вокруг российской вакцины "Спутник V"? Если эта вакцина работает в других странах и у нас ее хотят, то абсолютно неприемлемо позволять людям умирать (от COVID-19) на фоне импотентной дискуссии о разрешениях, хранении, тестировании на морских свинках и идеологически мотивированных мистификациях, которые ведутся вокруг российского препарата", - заявил в среду Фицо на пресс-конференции, которую транслировали сетевые ТВ-каналы.Экс-премьер считает, что необходимо также получить ответ на такие "элементарные" вопросы, как, например, о том, как была произведена оплата первой партии российской вакцины, как происходила закупка, кто подписал контракт, какова была спецификация вакцины в контракте.В случае, если правительство не ответит на вопросы о вакцине, партия КСД начнет сбор подписей для проведения внеочередного заседания парламента, на которое будет вынесен вопрос о недоверии кабмину, заявил Фицо.Закупка в РФ вакцины "Спутник V" по инициативе премьера Игоря Матовича и главы минздрава Марека Крайчи вызвала скандал в рядах правящей коалиции, поскольку в известность об этом премьером не были поставлены ни коллеги по правительству, ни президент республики Зузана Чапутова, которые возражали против использования вакцины без одобрения европейского регулятора. И ранее имевшие большие претензии к деятельности премьера и главы минздрава лидеры коалиционных партий потребовали их отставки, угрожая роспуском коалицииВ связи с этим глава минздрава подал в начале марта в отставку, а в конце месяца его примеру последовал и премьер. В конце марта Чапутова приняла отставку Матовича и 1 апреля утвердила новый состав правительства во главе с премьером Эдуардом Хегером.

https://ria.ru/20210407/slovakiya-1727238687.html

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