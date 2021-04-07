https://ria.ru/20210407/sputnik-1727274097.html

Создатели "Спутника V" опровергли сообщения об этической проверке EMA

Создатели "Спутника V" опровергли сообщения об этической проверке EMA

Разработчики российской вакцины против коронавируса "Спутник V" назвали "фейковой" новость Financial Times о том, что европейский регулятор якобы проведет... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T20:43

2021-04-07T20:43

2021-04-07T20:43

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Разработчики российской вакцины против коронавируса "Спутник V" назвали "фейковой" новость Financial Times о том, что европейский регулятор якобы проведет проверку соблюдения этических и научных стандартов в ходе испытания российской вакцины на фоне неких "опасений", говорится в официальном Twitter-аккаунте вакцины.Ранее газета написала, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) намерено начать проверку стандартов проведения клинических исследований при испытании российской вакцины якобы на фоне заявлений газеты от неназванных источников, "знакомых с процессом одобрения регулятора", об опасениях, что испытания в России не проводились с соблюдением этических норм.Отмечается, что "Спутник V" специально пригласил EMA для проведения последовательной экспертизы регистрационного досье (rolling review)" и для этого предоставляется вся необходимая информация."59 стран уже подтвердили соответствие "Спутника V" надлежащей клинической практике, и мы ожидаем, что EMA сделает то же самое. "Фейк ньюс" со ссылкой на анонимные источники пытаются повлиять на объективность процедуры одобрения EMA, и мы просим все средства массовой информации пользоваться официальными сообщениями EMA и "Спутник V", чтобы избежать некорректной информации", - заявили разработчики.

https://ria.ru/20210405/vaktsina-1604219345.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, евросоюз, в мире