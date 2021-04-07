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https://ria.ru/20210407/sputnik-1727274097.html
Создатели "Спутника V" опровергли сообщения об этической проверке EMA
Создатели "Спутника V" опровергли сообщения об этической проверке EMA
Разработчики российской вакцины против коронавируса "Спутник V" назвали "фейковой" новость Financial Times о том, что европейский регулятор якобы проведет... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T20:43
2021-04-07T20:43
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Разработчики российской вакцины против коронавируса "Спутник V" назвали "фейковой" новость Financial Times о том, что европейский регулятор якобы проведет проверку соблюдения этических и научных стандартов в ходе испытания российской вакцины на фоне неких "опасений", говорится в официальном Twitter-аккаунте вакцины.Ранее газета написала, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) намерено начать проверку стандартов проведения клинических исследований при испытании российской вакцины якобы на фоне заявлений газеты от неназванных источников, "знакомых с процессом одобрения регулятора", об опасениях, что испытания в России не проводились с соблюдением этических норм.Отмечается, что "Спутник V" специально пригласил EMA для проведения последовательной экспертизы регистрационного досье (rolling review)" и для этого предоставляется вся необходимая информация."59 стран уже подтвердили соответствие "Спутника V" надлежащей клинической практике, и мы ожидаем, что EMA сделает то же самое. "Фейк ньюс" со ссылкой на анонимные источники пытаются повлиять на объективность процедуры одобрения EMA, и мы просим все средства массовой информации пользоваться официальными сообщениями EMA и "Спутник V", чтобы избежать некорректной информации", - заявили разработчики.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, евросоюз, в мире

Создатели "Спутника V" опровергли сообщения об этической проверке EMA

20:43 07.04.2021
 
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V
Вакцина Sputnik V - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Разработчики российской вакцины против коронавируса "Спутник V" назвали "фейковой" новость Financial Times о том, что европейский регулятор якобы проведет проверку соблюдения этических и научных стандартов в ходе испытания российской вакцины на фоне неких "опасений", говорится в официальном Twitter-аккаунте вакцины.
Ранее газета написала, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) намерено начать проверку стандартов проведения клинических исследований при испытании российской вакцины якобы на фоне заявлений газеты от неназванных источников, "знакомых с процессом одобрения регулятора", об опасениях, что испытания в России не проводились с соблюдением этических норм.

"Опубликованное сегодня в FT сообщение о специальном расследовании в отношении клинических испытаний "Спутника V" некорректно. Команда "Спутника V" проходит обычную процедуру одобрения Европейским агентством лекарственных средств (EMA), в рамках которой Надлежащая клиническая практика (GCP) является стандартной для всех вакцин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Спутник V" специально пригласил EMA для проведения последовательной экспертизы регистрационного досье (rolling review)" и для этого предоставляется вся необходимая информация.
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"59 стран уже подтвердили соответствие "Спутника V" надлежащей клинической практике, и мы ожидаем, что EMA сделает то же самое. "Фейк ньюс" со ссылкой на анонимные источники пытаются повлиять на объективность процедуры одобрения EMA, и мы просим все средства массовой информации пользоваться официальными сообщениями EMA и "Спутник V", чтобы избежать некорректной информации", - заявили разработчики.
 
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