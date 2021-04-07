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Армения рассчитывает на увеличение поставок "Спутника V", заявил Пашинян
Армения рассчитывает на увеличение поставок "Спутника V", заявил Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что Ереван в четверг получит из Москвы первую партию... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T16:11
2021-04-07T16:11
2021-04-07T16:47
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
ереван
армения
в мире
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что Ереван в четверг получит из Москвы первую партию вакцины от COVID-19, рассчитывает на дальнейшие поставки."Мы очень тесно сотрудничаем по противодействию пандемии COVID-19, мы получаем завтра первую партию российской вакцины, и мы надеемся на приобретение большого количества российской вакцины, потому что она доказала в деле свою эффективность", - сказал Пашинян.В беседе с Путиным армянский премьер уточнил, что 8 апреля Армения получит 15 тысяч доз российской вакцины."Но мы нуждаемся более чем в миллионе доз", - сказал Пашинян.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, ереван, армения, в мире