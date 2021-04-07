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Бавария подписала предварительный контракт на поставку "Спутника V"
Бавария подписала предварительный контракт на поставку "Спутника V"
Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер заявил, что власти региона подготовили предварительный контракт с местной фирмой на поставку российской вакцины "Спутник V" РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T14:35
2021-04-07T15:38
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
бавария
в мире
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БЕРЛИН, 7 апр - РИА Новости. Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер заявил, что власти региона подготовили предварительный контракт с местной фирмой на поставку российской вакцины "Спутник V" при ее регистрации в Евросоюзе."Мы подготовили предварительный контракт, который будет подписан позже с фирмой в Иллертиссене. Речь идет о поставках "Спутника". Если "Спутник" будет зарегистрирован в Европе, тогда Бавария с помощью этой фирмы в Иллертиссене получит дополнительные дозы", - сказал Зёдер на пресс-конференции.Ранее канцлер Ангела Меркель неоднократно заявляла, что Германия готова закупить вакцину "Спутник V" после ее регистрации в Евросоюзе.Кроме того, Минздрав Баварии заключил меморандум о намерениях с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о возможных поставках в регион вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил региональный министр здравоохранения Клаус Холетчек."Хочу еще кое-что сказать о "Спутнике". У нас есть меморандум о намерениях с РФПИ, это уполномоченная организация российского правительства по продажам вакцины, которая может производиться в Иллертиссене. В меморандуме мы также зафиксировали, что мы можем ее импортировать, если будет взаимная воля к этому. Условием для этого является, разумеется, регистрация", - заявил он на пресс-конференции в среду.При этом, если Зёдер говорил, что поставки могут начаться уже в июле, то Холетчек отметил, что Баварии предусматривает как возможность импорта, так и производства в регионе. Производство может начаться в Баварии "в течение года".Научный журнал Lancet в начале февраля опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
https://ria.ru/20210407/vaktsina-1727173327.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, бавария, в мире

Бавария подписала предварительный контракт на поставку "Спутника V"

14:35 07.04.2021 (обновлено: 15:38 07.04.2021)
 
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V, произведенная в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
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БЕРЛИН, 7 апр - РИА Новости. Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер заявил, что власти региона подготовили предварительный контракт с местной фирмой на поставку российской вакцины "Спутник V" при ее регистрации в Евросоюзе.
"Мы подготовили предварительный контракт, который будет подписан позже с фирмой в Иллертиссене. Речь идет о поставках "Спутника". Если "Спутник" будет зарегистрирован в Европе, тогда Бавария с помощью этой фирмы в Иллертиссене получит дополнительные дозы", - сказал Зёдер на пресс-конференции.
Ранее канцлер Ангела Меркель неоднократно заявляла, что Германия готова закупить вакцину "Спутник V" после ее регистрации в Евросоюзе.
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Кроме того, Минздрав Баварии заключил меморандум о намерениях с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о возможных поставках в регион вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил региональный министр здравоохранения Клаус Холетчек.
"Хочу еще кое-что сказать о "Спутнике". У нас есть меморандум о намерениях с РФПИ, это уполномоченная организация российского правительства по продажам вакцины, которая может производиться в Иллертиссене. В меморандуме мы также зафиксировали, что мы можем ее импортировать, если будет взаимная воля к этому. Условием для этого является, разумеется, регистрация", - заявил он на пресс-конференции в среду.

Он подчеркнул, что "Спутник V" является "высокоэффективной вакциной", в том числе против тяжелого течения болезни. "Я бы хотел, чтобы у нас очень скоро появилась эта вакцина, чтобы мы могли ее здесь применять. Я думаю, это правильно и верно, что мы гарантировали для себя такую возможность", - добавил министр.

При этом, если Зёдер говорил, что поставки могут начаться уже в июле, то Холетчек отметил, что Баварии предусматривает как возможность импорта, так и производства в регионе. Производство может начаться в Баварии "в течение года".
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Научный журнал Lancet в начале февраля опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19БаварияВ мире
 
 
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