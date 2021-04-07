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Россия предложила Пакистану поставки СПГ
Россия предложила Пакистану поставки СПГ
Москва предложила Пакистану поставки СПГ, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T09:47
2021-04-07T09:47
2021-04-07T10:52
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ИСЛАМАБАД, 7 апр — РИА Новости. Москва предложила Пакистану поставки СПГ, заявил глава российского МИД Сергей Лавров."Некоторое время назад был обоюдный интерес к поставкам российского сжиженного природного газа по линии компаний "Газпром", "Роснефть" и "Новатэк". Соответствующие предложения были сделаны, мы ожидаем реакции наших пакистанских партнеров", — сказал он по итогам переговоров с пакистанским коллегой Шахом Курейши.Министр добавил, что обсуждались и другие перспективы российско-пакистанского сотрудничества в энергетике, в частности проект газопровода "Север — Юг"."У нас есть соответствующее межправительственное соглашение от 2015 года, сейчас уточняются некоторые вопросы, которые станут частью протокола к этому соглашению", — сказал Лавров, добавив, что как только пакистанская сторона подпишет протокол, будет возможно начать работы.Газопровод "Север — Юг" должен связать терминалы по приему сжиженного газа в портовом городе Карачи на юге Пакистана с Лахором на севере. Его протяженность составит 1,1 тысячи километров, а пропускная способность — до 12,4 миллиарда кубометров газа в год. Проектом занимается российская компания "РТ — Глобальные Ресурсы", входящая в госкорпорацию "Ростех".Пакистан испытывает трудности с поставками газа из Ирана из-за американских санкций, а при отсутствии газопровода импорт СПГ остается единственным вариантом получения топлива.
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цены на нефть, сергей лавров, газпром, мид пакистана, экономика, россия, пакистан
ИСЛАМАБАД, 7 апр — РИА Новости. Москва
предложила Пакистану
поставки СПГ, заявил глава российского МИД Сергей Лавров
.
"Некоторое время назад был обоюдный интерес к поставкам российского сжиженного природного газа по линии компаний "Газпром
", "Роснефть
" и "Новатэк
". Соответствующие предложения были сделаны, мы ожидаем реакции наших пакистанских партнеров", — сказал он по итогам переговоров с пакистанским коллегой Шахом Курейши.
Министр добавил, что обсуждались и другие перспективы российско-пакистанского сотрудничества в энергетике, в частности проект газопровода "Север — Юг".
"У нас есть соответствующее межправительственное соглашение от 2015 года, сейчас уточняются некоторые вопросы, которые станут частью протокола к этому соглашению", — сказал Лавров, добавив, что как только пакистанская сторона подпишет протокол, будет возможно начать работы.
Газопровод "Север — Юг" должен связать терминалы по приему сжиженного газа в портовом городе Карачи
на юге Пакистана с Лахором на севере. Его протяженность составит 1,1 тысячи километров, а пропускная способность — до 12,4 миллиарда кубометров газа в год. Проектом занимается российская компания "РТ — Глобальные Ресурсы", входящая в госкорпорацию "Ростех
".
Пакистан испытывает трудности с поставками газа из Ирана из-за американских санкций, а при отсутствии газопровода импорт СПГ остается единственным вариантом получения топлива.