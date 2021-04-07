Источники сообщили о переносе запуска ракеты "Союз" с космодрома Куру
03:05 07.04.2021 (обновлено: 09:51 07.04.2021)
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРакета-носитель "Союз-СТ-Б" с разгонным блоком "Фрегат-МТ" на стартовом столе космодрома Куру во Французской Гвиане
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Один из трех пусков российских ракет-носителей "Союз-СТ" с космодрома Куру, запланированных на этот год, перенесли на следующий, сообщили РИА Новости два источника в ракетно-космической отрасли.
"Намечавшийся на декабрь 2021 года старт ракеты "Союз" с 34 британскими спутниками OneWeb с Куру отложен, предварительно, на февраль 2022 года", — сказал один из собеседников агентства.
Второй подтвердил эту информацию. Он уточнил, что в этом году состоятся два пуска "Союзов" с Куру: в октябре стартует ракета с 34 аппаратами OneWeb, а в ноябре — с двумя европейскими навигационными спутниками Galileo.
Комментарием "Роскосмоса" РИА Новости пока не располагает.
Российская ракета-носитель "Союз-СТ" впервые стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане в октябре 2011 года. С тех пор состоялось 25 пусков. Один из них, в августе 2014 года, завершился неудачно — из-за аварии разгонного блока "Фрегат" европейские навигационные спутники Galileo не смогли выйти на расчетную орбиту.