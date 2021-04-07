https://ria.ru/20210407/soyuz-1727117974.html

Источники сообщили о переносе запуска ракеты "Союз" с космодрома Куру

Источники сообщили о переносе запуска ракеты "Союз" с космодрома Куру

Один из трех пусков российских ракет-носителей "Союз-СТ" с космодрома Куру, запланированных на этот год, перенесли на следующий, сообщили РИА Новости два... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T03:05

2021-04-07T03:05

2021-04-07T09:51

oneweb

космос - риа наука

союз

роскосмос

французская гвиана

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586024224_0:301:3106:2048_1920x0_80_0_0_45a77a54111621dc39d42c7987427575.jpg

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Один из трех пусков российских ракет-носителей "Союз-СТ" с космодрома Куру, запланированных на этот год, перенесли на следующий, сообщили РИА Новости два источника в ракетно-космической отрасли.Второй подтвердил эту информацию. Он уточнил, что в этом году состоятся два пуска "Союзов" с Куру: в октябре стартует ракета с 34 аппаратами OneWeb, а в ноябре — с двумя европейскими навигационными спутниками Galileo.Комментарием "Роскосмоса" РИА Новости пока не располагает.Российская ракета-носитель "Союз-СТ" впервые стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане в октябре 2011 года. С тех пор состоялось 25 пусков. Один из них, в августе 2014 года, завершился неудачно — из-за аварии разгонного блока "Фрегат" европейские навигационные спутники Galileo не смогли выйти на расчетную орбиту.

https://ria.ru/20210406/kosmos-1604396354.html

французская гвиана

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

oneweb, космос - риа наука, союз, роскосмос, французская гвиана, москва