https://ria.ru/20210407/sovet-1727145154.html

ЦБ дал совет начинающим инвесторам

ЦБ дал совет начинающим инвесторам

Глава Банка России Эльвира Набиуллина предостерегла начинающих инвесторов от недиверсифицированных вложений в известные компании, которые раньше показывали... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T11:16

2021-04-07T11:16

2021-04-07T11:16

эльвира набиуллина

экономика

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина предостерегла начинающих инвесторов от недиверсифицированных вложений в известные компании, которые раньше показывали высокую доходность, поскольку предыдущие показатели не являются гарантией будущей прибыльности, и посоветовала обращаться к услугам профессионалов.Глава регулятора пояснила, что наблюдается тенденция, когда люди выходят на рынок через брокерские счета и начинают просто инвестировать "в известные имена", которые демонстрировали доходность ранее. "Как известно, предыдущая доходность – это не всегда гарантия будущей доходности", - напомнила она.

https://ria.ru/20210329/poterya-1603206375.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльвира набиуллина, экономика