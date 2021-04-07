ЦБ дал совет начинающим инвесторам
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина предостерегла начинающих инвесторов от недиверсифицированных вложений в известные компании, которые раньше показывали высокую доходность, поскольку предыдущие показатели не являются гарантией будущей прибыльности, и посоветовала обращаться к услугам профессионалов.
"Кроме риска мисселинга (недобросовестных предложений - ред.), есть конечно же риск, который можно было бы назвать... недиверсифицированных вложений частного лица на базе предыдущей высокой доходности, скажем так", - отметила глава ЦБ, выступая на биржевом форуме.
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Глава регулятора пояснила, что наблюдается тенденция, когда люди выходят на рынок через брокерские счета и начинают просто инвестировать "в известные имена", которые демонстрировали доходность ранее. "Как известно, предыдущая доходность – это не всегда гарантия будущей доходности", - напомнила она.
"Все-таки лучше людям отдельным, чтобы не разочароваться в фондовом рынке, делать диверсифицированные вложения через как раз фонды коллективного инвестирования. Когда это делают профессионалы, риски разложены по разным типам активов", - сделала вывод Набиуллина.