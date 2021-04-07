https://ria.ru/20210407/sobol-1727271664.html

Суд изменил меру пресечения Любови Соболь и Олегу Навальному

Суд изменил меру пресечения Любови Соболь и Олегу Навальному

Мосгорсуд изменил меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий для юриста ФБК* Любови Соболь и брата Алексея Навального Олега,... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T20:13

2021-04-07T20:13

2021-04-07T22:05

россия

владимир воронин

константин янкаускас

фонд борьбы с коррупцией

москва

происшествия

олег навальный

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Мосгорсуд изменил меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий для юриста ФБК* Любови Соболь и брата Алексея Навального Олега, муниципальных депутатов Константина Янкаускаса и Людмилы Штейн, обвиняемым в нарушении санитарно-эпидемиологических норм на несогласованной акции в Москве, сообщил РИА Новости адвокат Владимир Воронин."Изменили домашний арест на запрет определенных действий Любови Соболь, Олегу Навальному, Людмиле Штейн и Константину Янкаускасу", - сказа РИА Новости адвокат.Как утверждает следствие, из-за призывов обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Всем им вменяют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33 и часть 1 статьи 236 УК РФ). Большинство фигуранты отправлены под домашний арест.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента

https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html

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россия, владимир воронин, константин янкаускас, фонд борьбы с коррупцией, москва, происшествия, олег навальный