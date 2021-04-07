https://ria.ru/20210407/slovakiya-1727238687.html
Новый премьер Словакии впервые высказался о "Спутнике V"
Новый премьер Словакии впервые высказался о "Спутнике V"
Новый премьер Словакии Эдуард Хегер в среду впервые высказался о российской вакцине "Спутник V", тестирование которой проводит нацрегулятор, по его мнению,... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T17:16
2021-04-07T17:16
2021-04-07T17:28
распространение коронавируса
игорь матович
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
зузана чапутова
словакия
в мире
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ПРАГА, 7 апр – РИА Новости. Новый премьер Словакии Эдуард Хегер в среду впервые высказался о российской вакцине "Спутник V", тестирование которой проводит нацрегулятор, по его мнению, данный вопрос полностью находится в компетенции главы минздрава, который в ближайшее время должен принять решение о дальнейшей судьбе вакцины.Сам Ленгварский пообещал, что в ближайшие дни изучит вопрос о вакцине "Спутник V", в частности внимательно ознакомится с выводами Госинститута по контролю лекарств (ГИКЛ), и его ведомство примет необходимое решение.В свою очередь, вице-премьер Рихард Сулик сказал о том, что вопрос о "Спутнике V" должен решаться в спокойной обстановке, без излишней спешки. "Сегодня на заседании кабмина частично была затронута тема использования в стране вакцины "Спутник V". Сейчас мы не находимся под давлением времени, есть возможность внимательно разобраться в этом вопросе. Необходимо изучить выводы, сделанные по итогам исследования этой вакцины ГИКЛ. Главную роль здесь должен сыграть минздрав", - сказал Сулик.Как сообщила журналистам во вторник представитель ГИКЛ Магдалена Юркемикова, в направленном в минздрав заключении по итогам исследования вакцины "Спутник V" констатируется, что невозможно сделать вывод о пользе и рисках препарата из-за недостаточного объема данных, полученных от его производителя.В начале марта тогдашний глава минздрава Марек Крайчи разрешил в виде исключения использование в республике вакцины "Спутник V", несмотря на отсутствие у нее регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств.Закупка в России вакцины "Спутник V" по инициативе премьера Игоря Матовича и главы минздрава Крайчи вызвала скандал в рядах правящей коалиции, поскольку в известность об этом премьером не были поставлены ни коллеги по правительству, ни президент республики Зузана Чапутова, которые возражали против использования в стране "Спутника V" без одобрения европейского регулятора. И ранее имевшие значительные претензии к деятельности премьера и главы минздрава лидеры коалиционных партий потребовали их отставки, угрожая роспуском коалиции.В связи с этим глава минздрава подал в начале марта в отставку, а в конце месяца его примеру последовал и премьер. В конце марта Чапутова приняла отставку Матовича и 1 апреля утвердила новый состав правительства во главе с премьером Эдуардом Хегером. Новым главой минздрава утвержден бригадный генерал Владимир Ленгварский, ранее работавший начальником Центрального военного госпиталя в городе Ружомберке на севере страны.Научный журнал Lancet в начале февраля опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе третьей фазы клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.Вакцина "Спутник V" одобрена в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.
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игорь матович, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, зузана чапутова, словакия, в мире
ПРАГА, 7 апр – РИА Новости.
Новый премьер Словакии
Эдуард Хегер в среду впервые высказался о российской вакцине "Спутник V", тестирование которой проводит нацрегулятор, по его мнению, данный вопрос полностью находится в компетенции главы минздрава, который в ближайшее время должен принять решение о дальнейшей судьбе вакцины.
"Вопрос о возможном использовании в республике вакцины "Спутник V" полностью находится в компетенции главы минздрава Владимира Ленгварского, который, как и я, находится на своем посту лишь третий день. И я попросил бы журналистов дать ему возможность спокойно разобраться в этой теме", - заявил Хегер на пресс-конференции, которую транслировали сетевые ТВ каналы.
Сам Ленгварский пообещал, что в ближайшие дни изучит вопрос о вакцине "Спутник V", в частности внимательно ознакомится с выводами Госинститута по контролю лекарств (ГИКЛ), и его ведомство примет необходимое решение.
В свою очередь, вице-премьер Рихард Сулик сказал о том, что вопрос о "Спутнике V" должен решаться в спокойной обстановке, без излишней спешки. "Сегодня на заседании кабмина частично была затронута тема использования в стране вакцины "Спутник V". Сейчас мы не находимся под давлением времени, есть возможность внимательно разобраться в этом вопросе. Необходимо изучить выводы, сделанные по итогам исследования этой вакцины ГИКЛ. Главную роль здесь должен сыграть минздрав", - сказал Сулик.
Как сообщила журналистам во вторник представитель ГИКЛ Магдалена Юркемикова, в направленном в минздрав заключении по итогам исследования вакцины "Спутник V" констатируется, что невозможно сделать вывод о пользе и рисках препарата из-за недостаточного объема данных, полученных от его производителя.
В начале марта тогдашний глава минздрава Марек Крайчи разрешил в виде исключения использование в республике вакцины "Спутник V", несмотря на отсутствие у нее регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств.
Закупка в России
вакцины "Спутник V" по инициативе премьера Игоря Матовича
и главы минздрава Крайчи вызвала скандал в рядах правящей коалиции, поскольку в известность об этом премьером не были поставлены ни коллеги по правительству, ни президент республики Зузана Чапутова
, которые возражали против использования в стране "Спутника V" без одобрения европейского регулятора. И ранее имевшие значительные претензии к деятельности премьера и главы минздрава лидеры коалиционных партий потребовали их отставки, угрожая роспуском коалиции.
В связи с этим глава минздрава подал в начале марта в отставку, а в конце месяца его примеру последовал и премьер. В конце марта Чапутова приняла отставку Матовича и 1 апреля утвердила новый состав правительства во главе с премьером Эдуардом Хегером. Новым главой минздрава утвержден бригадный генерал Владимир Ленгварский, ранее работавший начальником Центрального военного госпиталя в городе Ружомберке на севере страны.
Научный журнал Lancet в начале февраля опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе третьей фазы клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Вакцина "Спутник V" одобрена в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.