https://ria.ru/20210407/shtraf-1727227026.html

"Радио Свобода"* оштрафовали на 71,5 миллиона рублей

"Радио Свобода"* оштрафовали на 71,5 миллиона рублей

Роскомнадзор составил 390 протоколов в отношении "Радио Свобода"* из-за отсутствия маркировки СМИ-иноагента, общая сумма штрафов - 71,5 миллиона рублей,... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T16:28

2021-04-07T16:28

2021-04-07T16:31

россия

свобода (радиостанция)

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

технологии

общество

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Роскомнадзор составил 390 протоколов в отношении "Радио Свобода"* из-за отсутствия маркировки СМИ-иноагента, общая сумма штрафов - 71,5 миллиона рублей, сообщается на сайте ведомства.По закону "О средствах массовой информации" материалы зарубежных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Данная норма призвана информировать российского читателя о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств."Роскомнадзор напоминает, что согласно российскому законодательству (ст. 15.9 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" 149-ФЗ), ведомство может ограничить доступ к интернет-ресурсу иностранного СМИ-иноагента, привлеченного российским судом к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного СМИ", - отмечается в сообщении Роскомнадзора.* "Радио Свобода" и его региональные проекты, телеканал "Настоящее Время", а также еще несколько подразделений РСЕ/РС включены в России в список СМИ-иноагентов.

https://ria.ru/20210407/zakon-1727182706.html

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россия, свобода (радиостанция), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, общество