"Радио Свобода"* оштрафовали на 71,5 миллиона рублей
16:28 07.04.2021 (обновлено: 16:31 07.04.2021)
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВывеска на здании штаб-квартиры международной радиовещательной организации "Свободная Европа/Свобода" в Праге
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Роскомнадзор составил 390 протоколов в отношении "Радио Свобода"* из-за отсутствия маркировки СМИ-иноагента, общая сумма штрафов - 71,5 миллиона рублей, сообщается на сайте ведомства.
"Роскомнадзором в отношении "РСЕ/РС"* и его гендиректора составлено 390 протоколов об административном правонарушении за неисполнение требований закона о маркировке информации иностранного СМИ-иноагента (ч.1 ст. 19.34.1 КоАП РФ). Суд рассмотрел 260 протоколов и вынес постановления о привлечении к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа на общую сумму 71,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
По закону "О средствах массовой информации" материалы зарубежных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Данная норма призвана информировать российского читателя о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств.
"Роскомнадзор напоминает, что согласно российскому законодательству (ст. 15.9 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" 149-ФЗ), ведомство может ограничить доступ к интернет-ресурсу иностранного СМИ-иноагента, привлеченного российским судом к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного СМИ", - отмечается в сообщении Роскомнадзора.
* "Радио Свобода" и его региональные проекты, телеканал "Настоящее Время", а также еще несколько подразделений РСЕ/РС включены в России в список СМИ-иноагентов.