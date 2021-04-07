Госдума приняла закон о штрафе за высадку детей без билета из транспорта
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПассажиры на остановке бесплатных автобусов КМ у станции метро "Беляево"
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла закон о санкциях для водителей и кондукторов за высадку детей-безбилетников из транспорта, штраф составит от 5 до 30 тысяч рублей.
"Мы считаем, что такое существенное административное наказание за высадку ребенка позволит предотвратить возможные трагические последствия таких действий. Ведь оставшийся один, иногда и просто в чистом поле, ребенок – а такие случаи были - может заболеть или погибнуть" , - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, слова которого цитирует сайт Думы.
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Поправка о санкции за высадку детей была предложена ко второму чтению правительственного проекта об увеличении в пять раз, до 5 тысяч рублей, штрафа за нарушение правил пересечения железнодорожных путей транспортными средствами. Проект был принят в первом чтении в июне 2018 года.
Авторы поправки - депутаты от "Единой России" - предложили поправку о штрафах за высадку детей-безбилетников из транспорта: санкции могут составить от пяти до 30 тысяч рублей.
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Седьмого марта в РФ вступил в силу закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта за безбилетный проезд детей, не достигших 16 лет, следующих без сопровождения взрослых.