https://ria.ru/20210407/shtraf-1727157553.html

"Скопинского маньяка" оштрафовали за участие в съемках видеоролика

"Скопинского маньяка" оштрафовали за участие в съемках видеоролика

Виктора Мохова, известного как "скопинский маньяк", оштрафовали на 1200 рублей за участие в "массовом мероприятии" - съемке видеоролика, следует из... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T12:13

2021-04-07T12:13

2021-04-07T12:15

виктор мохов

россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

ксения собчак

скопин

рязанская область

происшествия

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РЯЗАНЬ, 7 апр - РИА Новости. Виктора Мохова, известного как "скопинский маньяк", оштрафовали на 1200 рублей за участие в "массовом мероприятии" - съемке видеоролика, следует из постановления судебного участка №31 Скопинского районного суда Рязанской области.Суд установил в отношении Мохова административный надзор на шесть лет. Ему нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района, также он должен дважды в месяц отмечаться в ОВД. Вскоре после его освобождения полиция составила два протокола – о том, что он в назначенный срок не вернулся в родной город Скопин, и о том, что вопреки запрету посетил некое массовое мероприятие, заявлял РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. На сайте судебного участка действительно были указаны два дела, но по одному 26 марта решено вернуть протокол составителю, по второму 1 апреля назначено административное наказание.Как уточнили РИА Новости в суде, Мохову назначен штраф в 1200 рублей за несоблюдение установленных административных ограничений.Ответчик, как указано в документе, вину не признал полностью. Он подтвердил съемку, но, по его словам, считал, что это мероприятие не является культурно-массовым, и нарушений нет. "Довод ... о том, что данное мероприятие не является культурно-массовым, суд признает несостоятельным, поскольку... массовое мероприятие - это любое организованное собрание людей на возмездной или какой-либо другой основе на открытом пространстве или в помещении, а также подтверждается исследованными в судебном заседании материалами дела и видеозаписью на DVD-диске. Таким образом участие... в съемках вышеуказанного видеоролика суд расценивает как участие в массовом мероприятии. Доказательств обратного... суду не представлено", - говорится в постановлении.В 2000 году слесарь Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Мохов морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004-го они были освобождены. В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но впоследствии этот срок слегка сократили - до 16 лет 10 месяцев.Мохов покинул исправительную колонию №4 Саратовской области 3 марта, причем, согласно постановлению ФСИН, на следующий день должен был вернуться в Скопин, но приехал лишь 5-го числа. Вскоре после освобождения Мохов дал интервью Ксении Собчак, которое вызвало большой резонанс в обществе и заставило многих общественных деятелей поставить вопрос, допустимо ли с точки зрения этики тиражировать подобные материалы. Из-за некоторых реплик преступника в интервью СК РФ начал доследственную проверку. В Скопинском районном суде рассматривается исковое заявление отдела полиции о дополнении Мохову ранее установленных ограничений. Как уточнил РИА Новости сам Мохов, ему хотят запретить общаться со СМИ.

https://radiosputnik.ria.ru/20210406/mokhov-1727070797.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210406/martynova-1604435611.html

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виктор мохов, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), ксения собчак, скопин, рязанская область, происшествия