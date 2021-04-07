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Ирина Шейк снялась в маске и полупрозрачном комбинезоне
Ирина Шейк снялась в маске и полупрозрачном комбинезоне
Супермодель Ирина Шейк разместила в Instagram снимки, на которых позирует в полупрозрачном комбинезоне черного цвета и защитной маске. РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T04:26
2021-04-07T04:26
2021-04-07T04:26
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эмили ратаковски
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шоубиз
ирина шейк
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Супермодель Ирина Шейк разместила в Instagram снимки, на которых позирует в полупрозрачном комбинезоне черного цвета и защитной маске.Daily Mail отмечает, что Шейк сделала эти фотографии во время примерки вещей перед показом весенне-летней коллекции известного французского бренда. Презентация смелых образов, представленная в виде короткометражного фильма, состоялась на прошлой неделе. Супермодель не побоялась продемонстрировать фигуру в столь откровенном наряде и даже снялась в нескольких ракурсах. Например, на одном из кадров она держится за зеркало, выставив одну ногу вперед.За несколько часов публикация набрала более 550 тысяч лайков и три тысячи комментариев от подписчиков и коллег. "О мой бог! Королева", — написала модель Эмили Ратаковски; "Огонь", — присоединилась к обсуждению блогер и топ-модель Лена Перминова.
https://ria.ru/20210225/shayk-1598813409.html
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мода, эмили ратаковски, стиль жизни, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, ирина шейк