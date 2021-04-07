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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210407/shayk-1727040013.html
Ирина Шейк снялась в маске и полупрозрачном комбинезоне
Ирина Шейк снялась в маске и полупрозрачном комбинезоне
Супермодель Ирина Шейк разместила в Instagram снимки, на которых позирует в полупрозрачном комбинезоне черного цвета и защитной маске. РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T04:26
2021-04-07T04:26
мода
эмили ратаковски
стиль жизни
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
шоубиз
ирина шейк
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Супермодель Ирина Шейк разместила в Instagram снимки, на которых позирует в полупрозрачном комбинезоне черного цвета и защитной маске.Daily Mail отмечает, что Шейк сделала эти фотографии во время примерки вещей перед показом весенне-летней коллекции известного французского бренда. Презентация смелых образов, представленная в виде короткометражного фильма, состоялась на прошлой неделе. Супермодель не побоялась продемонстрировать фигуру в столь откровенном наряде и даже снялась в нескольких ракурсах. Например, на одном из кадров она держится за зеркало, выставив одну ногу вперед.За несколько часов публикация набрала более 550 тысяч лайков и три тысячи комментариев от подписчиков и коллег. "О мой бог! Королева", — написала модель Эмили Ратаковски; "Огонь", — присоединилась к обсуждению блогер и топ-модель Лена Перминова.
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РИА Новости
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мода, эмили ратаковски, стиль жизни, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, ирина шейк

Ирина Шейк снялась в маске и полупрозрачном комбинезоне

04:26 07.04.2021
 
© AP Photo / Evan AgostiniИрина Шейк на вечеринке Vanity Fair в честь премии Оскар в Западном Голливуде
Ирина Шейк на вечеринке Vanity Fair в честь премии Оскар в Западном Голливуде - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© AP Photo / Evan Agostini
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Супермодель Ирина Шейк разместила в Instagram снимки, на которых позирует в полупрозрачном комбинезоне черного цвета и защитной маске.
Daily Mail отмечает, что Шейк сделала эти фотографии во время примерки вещей перед показом весенне-летней коллекции известного французского бренда. Презентация смелых образов, представленная в виде короткометражного фильма, состоялась на прошлой неделе.
Супермодель не побоялась продемонстрировать фигуру в столь откровенном наряде и даже снялась в нескольких ракурсах. Например, на одном из кадров она держится за зеркало, выставив одну ногу вперед.
За несколько часов публикация набрала более 550 тысяч лайков и три тысячи комментариев от подписчиков и коллег. "О мой бог! Королева", — написала модель Эмили Ратаковски; "Огонь", — присоединилась к обсуждению блогер и топ-модель Лена Перминова.
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ШоубизмодаЭмили РатаковскиСтиль жизниШоу-бизнесЗнаменитостизвездыИрина Шейк
 
 
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