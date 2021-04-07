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SberCloud запустил сервис поддержки облачной трансформации бизнеса
SberCloud запустил сервис поддержки облачной трансформации бизнеса
Компания SberCloud, входящая в экосистему Сбера, запустила сервис поддержки бизнеса на всех этапах облачной трансформации, сообщает компания. РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T11:00
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сбер
технологии
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Компания SberCloud, входящая в экосистему Сбера, запустила сервис поддержки бизнеса на всех этапах облачной трансформации, сообщает компания.SberCloud Professional &amp; Managed Services –SberCloud Professional Services – это комплекс инженерных и консультационных услуг по внедрению и адаптации облачных продуктов, включая технологический консалтинг, миграцию, а также установку и настройку ПО в облаке SberCloud.В число услуг также входят анализ ИТ-инфраструктуры заказчика, архитектурный консалтинг, составление дорожной карты и выбор инструментов миграции, помощь в настройке и установке сервисов SberCloud и сопутствующего ПО.Второе направление – услуги Managed Services – предназначено для администрирования виртуальной ИТ-инфраструктуры клиента в рамках используемых им облачных продуктов.
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60
сбер, технологии, новости компаний - экономика

SberCloud запустил сервис поддержки облачной трансформации бизнеса

11:00 07.04.2021 (обновлено: 11:01 07.04.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд компании SberCloud на конференции по искусственному интеллекту
Стенд компании SberCloud на конференции по искусственному интеллекту - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Компания SberCloud, входящая в экосистему Сбера, запустила сервис поддержки бизнеса на всех этапах облачной трансформации, сообщает компания.
SberCloud Professional & Managed Services –SberCloud Professional Services – это комплекс инженерных и консультационных услуг по внедрению и адаптации облачных продуктов, включая технологический консалтинг, миграцию, а также установку и настройку ПО в облаке SberCloud.

"В рамках SberCloud Professional Services мы производим оценку потребностей клиента и предлагаем оптимальные решения с учетом его бизнес-целей. Специалисты SberCloud помогут рассчитать экономическую эффективность перехода в облако, разработают сценарии использования искусственного интеллекта в рабочих процессах", - говорится в сообщении.

В число услуг также входят анализ ИТ-инфраструктуры заказчика, архитектурный консалтинг, составление дорожной карты и выбор инструментов миграции, помощь в настройке и установке сервисов SberCloud и сопутствующего ПО.
Второе направление – услуги Managed Services – предназначено для администрирования виртуальной ИТ-инфраструктуры клиента в рамках используемых им облачных продуктов.
"Мы создали это направление для того, чтобы наши клиенты могли максимально эффективно использовать уникальное продуктовое портфолио SberCloud, включающее широкую линейку облачных сервисов и платформу для работы с искусственным интеллектом. Это помощь в выявлении и закрытие потребностей бизнеса "под ключ", сокращение time-to-market, сокращение операционных затрат и более рациональное использование ресурсов. При использовании SberCloud Professional & Managed Services упрощается поддержка облачной инфраструктуры, что, в конечном счете, ведет к росту эффективности бизнеса наших клиентов", - приводятся в сообщении слова генерального директора SberCloud Евгения Колбина.
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