https://ria.ru/20210407/sber-1727070306.html

SberCloud запустил сервис поддержки облачной трансформации бизнеса

SberCloud запустил сервис поддержки облачной трансформации бизнеса

Компания SberCloud, входящая в экосистему Сбера, запустила сервис поддержки бизнеса на всех этапах облачной трансформации, сообщает компания. РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T11:00

2021-04-07T11:00

2021-04-07T11:01

сбер

технологии

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Компания SberCloud, входящая в экосистему Сбера, запустила сервис поддержки бизнеса на всех этапах облачной трансформации, сообщает компания.SberCloud Professional & Managed Services –SberCloud Professional Services – это комплекс инженерных и консультационных услуг по внедрению и адаптации облачных продуктов, включая технологический консалтинг, миграцию, а также установку и настройку ПО в облаке SberCloud.В число услуг также входят анализ ИТ-инфраструктуры заказчика, архитектурный консалтинг, составление дорожной карты и выбор инструментов миграции, помощь в настройке и установке сервисов SberCloud и сопутствующего ПО.Второе направление – услуги Managed Services – предназначено для администрирования виртуальной ИТ-инфраструктуры клиента в рамках используемых им облачных продуктов.

https://ria.ru/20210322/sber-1602298363.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбер, технологии, новости компаний - экономика