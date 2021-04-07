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Politico: в США одобрили два пакета санкций против "Северного потока — 2"
Politico: в США одобрили два пакета санкций против "Северного потока — 2"
Американский Минюст утвердил два пакета санкций против газопровода "Северный поток — 2", но окончательное решение по ним пока не принято, сообщило издание... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-07T22:27
2021-04-08T00:14
allseas
nord stream 2 ag
северный поток — 2
джо байден
сша
берлин (город)
украина
в мире
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Американский Минюст утвердил два пакета санкций против газопровода "Северный поток — 2", но окончательное решение по ним пока не принято, сообщило издание Politico со ссылкой на источник в администрации США.Одобренные министерством черные списки затрагивают оператора проекта — швейцарскую компанию Nord Stream 2 AG и ее главу Матиаса Варнига.Пакеты санкций по "Северному потоку — 2" представят конгрессу в мае.Окончательное решение будет принимать президент Джо Байден, и пока неясно, войдут ли в окончательные списки Nord Stream 2 AG и Варниг.Ранее издание сообщило, что Белый дом обсуждает назначение спецпосланника США по переговорам о прекращении строительства "Северного потока — 2". Роль эмиссара предложили близкому советнику Байдена, экс-координатору Госдепа по международным энергетическим вопросам Амосу Хохштейну.Как уточнило издание, некоторые члены администрации опасаются, что назначение спецпосланника может отсрочить введение санкций. При этом Берлин и Москва могут воспринять этот план как сигнал готовности Вашингтона к некой "форме мирного урегулирования" вопроса.
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allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, джо байден, сша, берлин (город), украина, в мире

Politico: в США одобрили два пакета санкций против "Северного потока — 2"

22:27 07.04.2021 (обновлено: 00:14 08.04.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Американский Минюст утвердил два пакета санкций против газопровода "Северный поток — 2", но окончательное решение по ним пока не принято, сообщило издание Politico со ссылкой на источник в администрации США.
Одобренные министерством черные списки затрагивают оператора проекта — швейцарскую компанию Nord Stream 2 AG и ее главу Матиаса Варнига.
Пакеты санкций по "Северному потоку — 2" представят конгрессу в мае.
Окончательное решение будет принимать президент Джо Байден, и пока неясно, войдут ли в окончательные списки Nord Stream 2 AG и Варниг.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
Ранее издание сообщило, что Белый дом обсуждает назначение спецпосланника США по переговорам о прекращении строительства "Северного потока — 2". Роль эмиссара предложили близкому советнику Байдена, экс-координатору Госдепа по международным энергетическим вопросам Амосу Хохштейну.
Как уточнило издание, некоторые члены администрации опасаются, что назначение спецпосланника может отсрочить введение санкций. При этом Берлин и Москва могут воспринять этот план как сигнал готовности Вашингтона к некой "форме мирного урегулирования" вопроса.
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AllseasNord Stream 2 AGСеверный поток — 2Джо БайденСШАБерлин (город)УкраинаВ мире
 
 
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