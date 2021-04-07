https://ria.ru/20210407/sanktsii-1727283978.html

Politico: в США одобрили два пакета санкций против "Северного потока — 2"

Politico: в США одобрили два пакета санкций против "Северного потока — 2"

Американский Минюст утвердил два пакета санкций против газопровода "Северный поток — 2", но окончательное решение по ним пока не принято, сообщило издание... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-07T22:27

2021-04-07T22:27

2021-04-08T00:14

allseas

nord stream 2 ag

северный поток — 2

джо байден

сша

берлин (город)

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в мире

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Американский Минюст утвердил два пакета санкций против газопровода "Северный поток — 2", но окончательное решение по ним пока не принято, сообщило издание Politico со ссылкой на источник в администрации США.Одобренные министерством черные списки затрагивают оператора проекта — швейцарскую компанию Nord Stream 2 AG и ее главу Матиаса Варнига.Пакеты санкций по "Северному потоку — 2" представят конгрессу в мае.Окончательное решение будет принимать президент Джо Байден, и пока неясно, войдут ли в окончательные списки Nord Stream 2 AG и Варниг.Ранее издание сообщило, что Белый дом обсуждает назначение спецпосланника США по переговорам о прекращении строительства "Северного потока — 2". Роль эмиссара предложили близкому советнику Байдена, экс-координатору Госдепа по международным энергетическим вопросам Амосу Хохштейну.Как уточнило издание, некоторые члены администрации опасаются, что назначение спецпосланника может отсрочить введение санкций. При этом Берлин и Москва могут воспринять этот план как сигнал готовности Вашингтона к некой "форме мирного урегулирования" вопроса.

https://ria.ru/20201117/gazoprovod-1584883239.html

сша

берлин (город)

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allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, джо байден, сша, берлин (город), украина, в мире