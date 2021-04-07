https://ria.ru/20210407/ryba-1727211354.html

Губернатор Ямала и глава Росрыболовства обсудили состояние рыбных запасов

Губернатор Ямала и глава Росрыболовства обсудили состояние рыбных запасов

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и глава Росрыболовства Илья Шестаков обсудили состояние рыбных запасов в регионе, сообщает... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T15:38

2021-04-07T15:38

2021-04-07T15:38

ямало-ненецкий автономный округ

дмитрий артюхов

илья шестаков

ямал

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

экономика

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 апр – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и глава Росрыболовства Илья Шестаков обсудили состояние рыбных запасов в регионе, сообщает пресс-служба главы ЯНАО.На встрече было отмечено, что рыбохозяйственный комплекс ЯНАО имеет не только экономическое, но и важное социальное значение для округа."Для Ямала рыбодобыча - ключевая отрасль, в которой заняты тысячи людей. Как правило, это жители небольших поселков, коренные жители. И очень важно, чтобы мы находили этот баланс между поддержанием традиционного промысла и сохранением экологии с возможностью дальнейшего развития. Это всегда требует тонкой настройки", - приводятся в сообщении слова губернатора ЯНАО.Отрасль сегодня обеспечивает занятость местного населения, большая часть которого – представители коренных малочисленных народов Севера. Вместе с тем, рыбодобывающий комплекс может покрыть более 80% годовой потребности в рыбе в округе. На рыбодобывающих предприятиях трудоустроены около 2,5 тысяч человек."С точки зрения объема вылова рыбохозяйственный комплекс Ямала не такой большой, но с точки зрения социальной составляющей это важный регион. Много вопросов возникает как по правилам рыболовства, так и по выделению квот коренным малочисленным народам Севера. С 1 сентября вступят в силу новые правила рыболовства, которые как раз учтут все пожелания, высказанные здесь, непосредственно на территории", - цитирует Шестакова пресс-служба губернатора.Директор департамента агропромышленного комплекса ЯНАО Виктор Югай озвучил ряд предложений по совершенствованию взаимодействия профильных структур федерального и регионального уровней. Среди них - вопросы совместной работы по охране рыбных запасов округа, увеличения объемов научно-исследовательских работ по оценке состояния водных биоресурсов на территории ЯНАО, возможности выпуска в естественную среду молоди сиговых разных навесок при искусственном воспроизводстве, без ограничивающего коэффициента, чтобы повысить выживаемость мальков. Также звучал вопрос дальнейшего регулирования традиционного рыболовства, уточняют власти.

https://ria.ru/20210407/yamal-1727183291.html

https://ria.ru/20201204/doroga-1587692018.html

ямал

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дмитрий артюхов, илья шестаков, ямал, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), экономика