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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20210407/ryba-1727211354.html
Губернатор Ямала и глава Росрыболовства обсудили состояние рыбных запасов
Губернатор Ямала и глава Росрыболовства обсудили состояние рыбных запасов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и глава Росрыболовства Илья Шестаков обсудили состояние рыбных запасов в регионе, сообщает... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T15:38
2021-04-07T15:38
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
илья шестаков
ямал
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
экономика
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 апр – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и глава Росрыболовства Илья Шестаков обсудили состояние рыбных запасов в регионе, сообщает пресс-служба главы ЯНАО.На встрече было отмечено, что рыбохозяйственный комплекс ЯНАО имеет не только экономическое, но и важное социальное значение для округа."Для Ямала рыбодобыча - ключевая отрасль, в которой заняты тысячи людей. Как правило, это жители небольших поселков, коренные жители. И очень важно, чтобы мы находили этот баланс между поддержанием традиционного промысла и сохранением экологии с возможностью дальнейшего развития. Это всегда требует тонкой настройки", - приводятся в сообщении слова губернатора ЯНАО.Отрасль сегодня обеспечивает занятость местного населения, большая часть которого – представители коренных малочисленных народов Севера. Вместе с тем, рыбодобывающий комплекс может покрыть более 80% годовой потребности в рыбе в округе. На рыбодобывающих предприятиях трудоустроены около 2,5 тысяч человек."С точки зрения объема вылова рыбохозяйственный комплекс Ямала не такой большой, но с точки зрения социальной составляющей это важный регион. Много вопросов возникает как по правилам рыболовства, так и по выделению квот коренным малочисленным народам Севера. С 1 сентября вступят в силу новые правила рыболовства, которые как раз учтут все пожелания, высказанные здесь, непосредственно на территории", - цитирует Шестакова пресс-служба губернатора.Директор департамента агропромышленного комплекса ЯНАО Виктор Югай озвучил ряд предложений по совершенствованию взаимодействия профильных структур федерального и регионального уровней. Среди них - вопросы совместной работы по охране рыбных запасов округа, увеличения объемов научно-исследовательских работ по оценке состояния водных биоресурсов на территории ЯНАО, возможности выпуска в естественную среду молоди сиговых разных навесок при искусственном воспроизводстве, без ограничивающего коэффициента, чтобы повысить выживаемость мальков. Также звучал вопрос дальнейшего регулирования традиционного рыболовства, уточняют власти.
https://ria.ru/20210407/yamal-1727183291.html
https://ria.ru/20201204/doroga-1587692018.html
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дмитрий артюхов, илья шестаков, ямал, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), экономика

Губернатор Ямала и глава Росрыболовства обсудили состояние рыбных запасов

15:38 07.04.2021
 
© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкМассовый лов красной рыбы
Массовый лов красной рыбы - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Андрей Шапран
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 апр – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и глава Росрыболовства Илья Шестаков обсудили состояние рыбных запасов в регионе, сообщает пресс-служба главы ЯНАО.
На встрече было отмечено, что рыбохозяйственный комплекс ЯНАО имеет не только экономическое, но и важное социальное значение для округа.
"Для Ямала рыбодобыча - ключевая отрасль, в которой заняты тысячи людей. Как правило, это жители небольших поселков, коренные жители. И очень важно, чтобы мы находили этот баланс между поддержанием традиционного промысла и сохранением экологии с возможностью дальнейшего развития. Это всегда требует тонкой настройки", - приводятся в сообщении слова губернатора ЯНАО.
Отрасль сегодня обеспечивает занятость местного населения, большая часть которого – представители коренных малочисленных народов Севера. Вместе с тем, рыбодобывающий комплекс может покрыть более 80% годовой потребности в рыбе в округе. На рыбодобывающих предприятиях трудоустроены около 2,5 тысяч человек.
Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
13:55Ямало-Ненецкий автономный округ
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"С точки зрения объема вылова рыбохозяйственный комплекс Ямала не такой большой, но с точки зрения социальной составляющей это важный регион. Много вопросов возникает как по правилам рыболовства, так и по выделению квот коренным малочисленным народам Севера. С 1 сентября вступят в силу новые правила рыболовства, которые как раз учтут все пожелания, высказанные здесь, непосредственно на территории", - цитирует Шестакова пресс-служба губернатора.
Директор департамента агропромышленного комплекса ЯНАО Виктор Югай озвучил ряд предложений по совершенствованию взаимодействия профильных структур федерального и регионального уровней. Среди них - вопросы совместной работы по охране рыбных запасов округа, увеличения объемов научно-исследовательских работ по оценке состояния водных биоресурсов на территории ЯНАО, возможности выпуска в естественную среду молоди сиговых разных навесок при искусственном воспроизводстве, без ограничивающего коэффициента, чтобы повысить выживаемость мальков. Также звучал вопрос дальнейшего регулирования традиционного рыболовства, уточняют власти.
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Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховИлья ШестаковЯмалФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Экономика
 
 
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