https://ria.ru/20210407/ryabkov-1727119715.html

Рябков оценил перспективу присоединения США к "нормандскому формату"

Рябков оценил перспективу присоединения США к "нормандскому формату"

Линия, проводимая в США на украинском направлении, делает невозможным участие США в "нормандском формате" по урегулированию в Донбассе, заявил РИА Новости... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T05:13

2021-04-07T05:13

2021-04-07T11:28

алексей резников

донецкая народная республика

леонид кравчук

москва

оон

украина

политика

россия

"нормандская четверка"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1596968254_0:116:3072:1843_1920x0_80_0_0_fa742181357b89e4293f36bd7065c270.jpg

МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Линия, проводимая в США на украинском направлении, делает невозможным участие США в "нормандском формате" по урегулированию в Донбассе, заявил РИА Новости замглавы МИД России Сергей Рябков.Ранее вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что Киев заинтересован в создании дополнительных альянсов для завершения конфликта в Донбассе. В частности, он выступил за присоединение к переговорам США и Польши. Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук также заявил, что присутствие США усилило бы переговоры в "нормандском формате", по его словам, Киев ведет консультации об участии США в переговорном процессе, пока не в публичной плоскости.Рябков накануне заявил РИА Новости, что Москва и Вашингтон провели на прошлой неделе телефонный разговор по ситуации на Украине, при этом Россия пока не настроена проводить дополнительные контакты с Вашингтоном по этой теме, тем более "в той тональности", которую "навязывают американцы".Так называемый нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Предполагалось, что следующая встреча состоится через четыре месяца. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210406/ukraina-1604427141.html

https://ria.ru/20210407/kuleba-1727115713.html

донецкая народная республика

москва

украина

россия

вашингтон (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей резников, донецкая народная республика, леонид кравчук, москва, оон, украина, политика, россия, "нормандская четверка", сергей рябков, вашингтон (город), сша