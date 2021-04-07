Рябков оценил перспективу присоединения США к "нормандскому формату"
05:13 07.04.2021 (обновлено: 11:28 07.04.2021)
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Линия, проводимая в США на украинском направлении, делает невозможным участие США в "нормандском формате" по урегулированию в Донбассе, заявил РИА Новости замглавы МИД России Сергей Рябков.
Ранее вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что Киев заинтересован в создании дополнительных альянсов для завершения конфликта в Донбассе. В частности, он выступил за присоединение к переговорам США и Польши. Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук также заявил, что присутствие США усилило бы переговоры в "нормандском формате", по его словам, Киев ведет консультации об участии США в переговорном процессе, пока не в публичной плоскости.
"С теми подходами, которые демонстрирует и применяет Вашингтон, ему нечего делать в "нормандском формате", — заявил Рябков, комментируя возможность привлечения США к переговорам.
Так называемый нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Предполагалось, что следующая встреча состоится через четыре месяца. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.