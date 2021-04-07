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Рябков оценил перспективу присоединения США к "нормандскому формату"
Рябков оценил перспективу присоединения США к "нормандскому формату"
Линия, проводимая в США на украинском направлении, делает невозможным участие США в "нормандском формате" по урегулированию в Донбассе, заявил РИА Новости... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T05:13
2021-04-07T11:28
алексей резников
донецкая народная республика
леонид кравчук
москва
оон
украина
политика
россия
"нормандская четверка"
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Линия, проводимая в США на украинском направлении, делает невозможным участие США в "нормандском формате" по урегулированию в Донбассе, заявил РИА Новости замглавы МИД России Сергей Рябков.Ранее вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что Киев заинтересован в создании дополнительных альянсов для завершения конфликта в Донбассе. В частности, он выступил за присоединение к переговорам США и Польши. Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук также заявил, что присутствие США усилило бы переговоры в "нормандском формате", по его словам, Киев ведет консультации об участии США в переговорном процессе, пока не в публичной плоскости.Рябков накануне заявил РИА Новости, что Москва и Вашингтон провели на прошлой неделе телефонный разговор по ситуации на Украине, при этом Россия пока не настроена проводить дополнительные контакты с Вашингтоном по этой теме, тем более "в той тональности", которую "навязывают американцы".Так называемый нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Предполагалось, что следующая встреча состоится через четыре месяца. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210406/ukraina-1604427141.html
https://ria.ru/20210407/kuleba-1727115713.html
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алексей резников, донецкая народная республика, леонид кравчук, москва, оон, украина, политика, россия, "нормандская четверка", сергей рябков, вашингтон (город), сша

Рябков оценил перспективу присоединения США к "нормандскому формату"

05:13 07.04.2021 (обновлено: 11:28 07.04.2021)
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Линия, проводимая в США на украинском направлении, делает невозможным участие США в "нормандском формате" по урегулированию в Донбассе, заявил РИА Новости замглавы МИД России Сергей Рябков.
Ранее вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что Киев заинтересован в создании дополнительных альянсов для завершения конфликта в Донбассе. В частности, он выступил за присоединение к переговорам США и Польши. Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук также заявил, что присутствие США усилило бы переговоры в "нормандском формате", по его словам, Киев ведет консультации об участии США в переговорном процессе, пока не в публичной плоскости.

"С теми подходами, которые демонстрирует и применяет Вашингтон, ему нечего делать в "нормандском формате", — заявил Рябков, комментируя возможность привлечения США к переговорам.

Рябков накануне заявил РИА Новости, что Москва и Вашингтон провели на прошлой неделе телефонный разговор по ситуации на Украине, при этом Россия пока не настроена проводить дополнительные контакты с Вашингтоном по этой теме, тем более "в той тональности", которую "навязывают американцы".
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Так называемый нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Предполагалось, что следующая встреча состоится через четыре месяца. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
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Алексей РезниковДонецкая Народная РеспубликаЛеонид КравчукМоскваООНУкраинаПолитикаРоссия"Нормандская четверка"Сергей РябковВашингтон (город)США
 
 
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