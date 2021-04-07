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Биография Марка Рудинштейна

Биография Марка Рудинштейна

Актер и продюсер Марк Григорьевич (настоящее отчество – Израилевич) Рудинштейн родился 7 апреля 1946 года в Одессе (Украина). РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T01:26

2021-04-07T01:26

2021-04-07T01:26

марк рудинштейн

одесса

справки

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Актер и продюсер Марк Григорьевич (настоящее отчество – Израилевич) Рудинштейн родился 7 апреля 1946 года в Одессе (Украина). В 1964 году учился на историческом отделении факультета журналистики Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова (ныне Санкт-Петербургский государственный университет).В 1972-1975 годах проходил обучение в Театральном училище (ныне институт) имени Б.В. Щукина, мастерская Марианны Тер-Захаровой.В 2003 году окончил факультет "Менеджмент организации" Московского института рекламы, туризма, шоу-бизнеса. Трудовую деятельность начал с 15 лет, работал судосборщиком на судостроительном заводе в Николаеве. В 1975-1980 годах Рудинштейн работал администратором дирекции "Цирка на сцене".В 1980-1984 годах был директором эстрадных программ "Росконцерта".В 1985-1989 годах трудился старшим методистом Парка культуры и отдыха имени В. Талалихина в городе Подольске. В 1987-1988 годах был организатором первых рок-фестивалей в Подольске.В 1989-1991 годах занимал пост генерального директора кинодистрибюторской фирмы "Подмосковье".В 1990 году компанией "Подмосковье" под руководством Марка Рудинштейна был организован "Фестиваль некупленного кино", получивший поддержку кинематографической общественности. В 1991 году кинофорум был преобразован в национальный фестиваль "Кинотавр", который возглавили Марк Рудинштейн и Олег Янковский, бессменный президент фестиваля с 1993 года по 2004 год. В 1991-1998 годах Рудинштейн был генеральным продюсером кинофестиваля "Кинотавр", с 1999 года – президентом группы компаний "Кинотавр".В 2005 году Марк Рудинштейн передал права на проведение фестиваля продюсерам Александру Роднянскому и Игорю Толстунову.Рудинштейн был учредителем и организатором церемонии вручения ежегодного национального кинематографического приза "Золотой Овен" (1992) и учредителем и генеральным продюсером фестиваля "Лики любви" (1996), а также был генеральным продюсером кинофестиваля "Золотой Дюк" (1995) в Одессе. В 2001 году он организовал Международный детский фестиваль искусств "Кинотаврик". В кино он начал продюсировать фильмы с 1990 года, выпустив в этом году шесть картин. Рудинштейн был продюсером музыкальной комедии Дмитрия Месхиева "Гамбринус", мелодрамы Валерия Тодоровского "Катафалк", комедии Александра Панкратова-Черного "Система "Ниппель", драмы Леонида Менакера "Собачий пир", боевика Валерия Харченко "Супермент", социальной драмы Валерия Пендраковского "Самоубийца", снятом по пьесе Николая Эрдмана. В 1991 году он продюсировал картины "Жертва для императора" Розы Орынбасаровой, "Московские красавицы" Наума Ардашникова, "Циники" Дмитрия Месхиева.В 1992 году Рудинштейн был продюсером драмы Валерия Харченко "Короткое дыхание любви", в которой дебютировал как актер в эпизодической роли.В 1993 году продюсировал экранизацию "Аномалия", снятую Юрием Елховым по рассказу Клиффорда Саймака. В этом фильме он сыграл свою первую роль Адвоката.В дальнейшем Рудинштейн продолжил сниматься в кино как актер. Он играл роли в таких фильмах и сериалах, как "Пионерка Мэри Пикфорд" (1995), "Приходи на меня посмотреть" (2000), "Идеальная пара" (2001), "Курортный роман" (2001), "Ребята из нашего города" (2003), "Московская сага" (2004), "Мне не больно" (2005), "Вольф Мессинг: Видевший сквозь время" (2009), "Заложники любви" (2011).В 2005 году Рудинштейн исполнил главную роль Банкира в сериале "Лига обманутых жен", в 2012 году сыграл главную роль Кутузова в историческом документально-игровом фильме "1812-й. Отечественная. Великая".Среди киноработ последних лет – роли в сериалах "Молодежка" (2013-2018), "Кухня" (2015) и "Торгсин" (2018), мелодраме "Сын" (2017). Всего им было сыграно около 30 ролей.В 2000-х годах Марк Рудинштейн также был занят в постановках московского Театра Луны. В частности, он играл Директора банка в спектакле "Мери Поппинс-Next" и Дитриха Зегелькранца в мюзикле "Губы" по Владимиру Набокову. На телевидении вел программу "Золотая пыль" на канале НТВ-Мир.Рудинштейн написал роман "Убить звезду", отрывки из которого были опубликованы в 2009 году. В 2003 году Марк Рудинштейн был удостоен звания Заслуженный работник культуры РФ. В 1996 году за труд на благо развития отечественной культуры стал обладателем премии "Овация". В 2000 году Рудинштейн был награжден золотой медалью ЮНЕСКО имени Федерико Феллини "За вклад в развитие национального кино".В 2009 году он был удостоен приза "За выдающийся вклад в российскую киноиндустрию" кинофестиваля "Кинотавр". В 2011 году за роль второго плана в сериале "Вольф Мессинг – видевший сквозь время" получил премию "Золотой носорог". Марк Рудинштейн дважды сидел в тюрьме. В юности он несколько месяцев провел в колонии для несовершеннолетних за драку с ножом. В 1980-х годах Рудинштейн был осужден по статье о хищении государственного имущества в особо крупных размерах, но был оправдан после года тюрьмы. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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