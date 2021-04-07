https://ria.ru/20210407/rouming-1727277648.html

Мезенцев оценил работу по отмене роуминга между Россией и Белоруссией

Мезенцев оценил работу по отмене роуминга между Россией и Белоруссией

Россия и Белоруссия должны прийти к отмене роуминга к концу года, продолжат работу по этому вопросу, заявил журналистам госсекретарь Союзного государства... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T21:21

2021-04-07T21:21

2021-04-07T21:21

союзное государство

россия

дмитрий мезенцев

белоруссия

общество

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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Россия и Белоруссия должны прийти к отмене роуминга к концу года, продолжат работу по этому вопросу, заявил журналистам госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев."Понимаю, что по-особому ожидается решение по отмене роуминга. Сегодня руководители двух заинтересованных министерств подтвердили, что уже сделано по интерконекту уменьшение стоимости соединений в 20 раз, стоимость самого трафика - уже сегодня произведено снижение цены до трех, до семи раз", - сказал он по итогам заседания Группы высокого уровня Союзного государства."Работа будет продолжена, и мы до конца года должны выйти на ту стоимость, которая не отличает совершенно звонки внутри Беларуси и внутри России в рамках звонков друг другу из одной и другой страны", - указал он.Операторы связи России и Белоруссии с 1 ноября в тестовом режиме перешли на новую тарификацию в роуминге: ставка интерконнекта снизилась с 30 центов до 1,5 цента за минуту. Это позволило многократно снизить стоимость связи для клиентов российских операторов в Белоруссии и наоборот.Работа, направленная на отмену роуминга на территории Союзного государства, ведется уже несколько лет. Сначала была согласована и подписана "Дорожная карта по реализации резолюции Высшего государственного Совета Союзного государства от 30 июня 2017 года по вопросу об отмене роуминга на территории Союзного государства", а также план мероприятий совместных действий для выявления и пресечения мошенничества в сетях связи двух стран.Эта "дорожная карта" была утверждена министрами связи обеих стран в декабре 2019 года, и в соответствии с ней плата за входящие звонки в роуминге в Союзном государстве должна была быть отменена не позднее сентября 2020 года.

https://ria.ru/20210402/mezentsev-1603977967.html

https://ria.ru/20210323/istoriya-1602659947.html

россия

белоруссия

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россия, дмитрий мезенцев, белоруссия, общество