Российские ученые планируют полеты к Юпитеру и Сатурну на ядерной тяге
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Российские ученые начали планировать полет к Юпитеру, Сатурну, Урану или Нептуну с помощью ядерных космических двигателей, которые сейчас разрабатываются в РФ, сообщил научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зеленый.
"Мы сейчас даже начали мечтать о полете к планетам-гигантам. Пока никогда - ни в Советском Союзе, ни в России - не летали, там тоже очень интересно. Обычным двигателем - это очень долгая дорога, с солнечными маневрами, а вот на такой современной технике можно долететь гораздо быстрее", - сказал он на пресс-конференции в Москве.
Зеленый уточнил, что речь идет об автоматическом аппарате, который сможет облететь Солнечную систему не за 40 лет, как это сделал американский аппарат Voyager, а "гораздо быстрее".
Ученый секретарь научно-технического совета НПО имени Лавочкина, которое занимается созданием подобных станций, Александр Шаханов, отметил, что у предприятия есть планы и по полетам на электроракетных двигателях.
Ранее директор ИКИ Анатолий Петрукович сообщал, в 2021 году ученые начнут проработку задач для сверхтяжелой ракеты и ядерного буксира. Контракт на разработку аванпроекта буксира "Нуклон" между "Роскосмосом" и конструкторским бюро "Арсенал" был заключен 10 декабря и обошелся госкорпорации в 4,2 миллиарда рублей. Работы нужно завершить к июлю 2024 года. Как следует из документа, одной из первых задач буксира может стать исследование Луны.