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Наука
https://ria.ru/20210407/rossiyskie-uchenye-uzhe-planiruyut-polety-k-yupiteru-i-saturnu-na-yadernoy-tyage-1727170155.html
Российские ученые планируют полеты к Юпитеру и Сатурну на ядерной тяге
Российские ученые планируют полеты к Юпитеру и Сатурну на ядерной тяге
Российские ученые начали планировать полет к Юпитеру, Сатурну, Урану или Нептуну с помощью ядерных космических двигателей, которые сейчас разрабатываются в РФ,... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T13:10
2021-04-07T13:10
наука
анатолий петрукович
россия
луна
лев зеленый
космос - риа наука
российская академия наук
роскосмос
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Российские ученые начали планировать полет к Юпитеру, Сатурну, Урану или Нептуну с помощью ядерных космических двигателей, которые сейчас разрабатываются в РФ, сообщил научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зеленый.Зеленый уточнил, что речь идет об автоматическом аппарате, который сможет облететь Солнечную систему не за 40 лет, как это сделал американский аппарат Voyager, а "гораздо быстрее".Ученый секретарь научно-технического совета НПО имени Лавочкина, которое занимается созданием подобных станций, Александр Шаханов, отметил, что у предприятия есть планы и по полетам на электроракетных двигателях.Ранее директор ИКИ Анатолий Петрукович сообщал, в 2021 году ученые начнут проработку задач для сверхтяжелой ракеты и ядерного буксира. Контракт на разработку аванпроекта буксира "Нуклон" между "Роскосмосом" и конструкторским бюро "Арсенал" был заключен 10 декабря и обошелся госкорпорации в 4,2 миллиарда рублей. Работы нужно завершить к июлю 2024 года. Как следует из документа, одной из первых задач буксира может стать исследование Луны.
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анатолий петрукович, россия, луна, лев зеленый, космос - риа наука, российская академия наук, роскосмос

Российские ученые планируют полеты к Юпитеру и Сатурну на ядерной тяге

13:10 07.04.2021
 
CC0 / 8385 / Космос
Космос - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
CC0 / 8385 /
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Российские ученые начали планировать полет к Юпитеру, Сатурну, Урану или Нептуну с помощью ядерных космических двигателей, которые сейчас разрабатываются в РФ, сообщил научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зеленый.
"Мы сейчас даже начали мечтать о полете к планетам-гигантам. Пока никогда - ни в Советском Союзе, ни в России - не летали, там тоже очень интересно. Обычным двигателем - это очень долгая дорога, с солнечными маневрами, а вот на такой современной технике можно долететь гораздо быстрее", - сказал он на пресс-конференции в Москве.
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Ученый назвал основное препятствие для полетов в дальний космос
Зеленый уточнил, что речь идет об автоматическом аппарате, который сможет облететь Солнечную систему не за 40 лет, как это сделал американский аппарат Voyager, а "гораздо быстрее".
Ученый секретарь научно-технического совета НПО имени Лавочкина, которое занимается созданием подобных станций, Александр Шаханов, отметил, что у предприятия есть планы и по полетам на электроракетных двигателях.
Ранее директор ИКИ Анатолий Петрукович сообщал, в 2021 году ученые начнут проработку задач для сверхтяжелой ракеты и ядерного буксира. Контракт на разработку аванпроекта буксира "Нуклон" между "Роскосмосом" и конструкторским бюро "Арсенал" был заключен 10 декабря и обошелся госкорпорации в 4,2 миллиарда рублей. Работы нужно завершить к июлю 2024 года. Как следует из документа, одной из первых задач буксира может стать исследование Луны.
 
НаукаАнатолий ПетруковичРоссияЛунаЛев ЗеленыйКосмос - РИА НаукаРоссийская академия наукРоскосмос
 
 
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