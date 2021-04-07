https://ria.ru/20210407/robot-1727221544.html

В России создали робота-манипулятора для работы в космосе

В России создали робота-манипулятора для работы в космосе

Робота-манипулятора с обратной тактильной связью, которого можно использовать как в космосе, так и на больших глубинах, представили на тематической выставке... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T16:10

2021-04-07T16:10

2021-04-07T16:10

наука

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

технологии

безопасность

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Робота-манипулятора с обратной тактильной связью, которого можно использовать как в космосе, так и на больших глубинах, представили на тематической выставке "День инноваций Минобороны России" в технополисе "Эра", сообщили журналистам в среду в военном ведомстве.Выставка "День инноваций Минобороны России" открылась в среду. На экспозиции представлены свыше 200 перспективных разработок.В военном ведомстве рассказали, что робот оборудован системами технического зрения, которые позволяют устанавливать манипуляторы на мобильных носителях в составе робототехнических комплексов, а также на технике военного и специального назначения.По информации Минобороны, робот может использоваться в космической сфере в качестве манипулятора для спутника-инспектора, технического обслуживания и ремонта космических аппаратов, для развертывания и обслуживания антенн космического базирования.Военно-морской флот сможет использовать робота как манипулятор для работы в составе автономных необитаемых подводных аппаратов и в составе комплексов для проведения поисковых, аварийных и спасательных работ. Робот сможет выполнять работы на больших глубинах. Также может использоваться инженерными войсками на различных подвижных платформах и решения задач, связанных с разминированием, а сухопутными войсками - в составе робототехнических комплексов для обеспечения заряжания и технического обслуживания ракетных, артиллерийских и стрелковых систем.

https://ria.ru/20210327/robot-1603074468.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), технологии, безопасность