https://ria.ru/20210407/robot-1727221544.html
В России создали робота-манипулятора для работы в космосе
В России создали робота-манипулятора для работы в космосе
Робота-манипулятора с обратной тактильной связью, которого можно использовать как в космосе, так и на больших глубинах, представили на тематической выставке... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T16:10
2021-04-07T16:10
2021-04-07T16:10
наука
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
технологии
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Робота-манипулятора с обратной тактильной связью, которого можно использовать как в космосе, так и на больших глубинах, представили на тематической выставке "День инноваций Минобороны России" в технополисе "Эра", сообщили журналистам в среду в военном ведомстве.Выставка "День инноваций Минобороны России" открылась в среду. На экспозиции представлены свыше 200 перспективных разработок.В военном ведомстве рассказали, что робот оборудован системами технического зрения, которые позволяют устанавливать манипуляторы на мобильных носителях в составе робототехнических комплексов, а также на технике военного и специального назначения.По информации Минобороны, робот может использоваться в космической сфере в качестве манипулятора для спутника-инспектора, технического обслуживания и ремонта космических аппаратов, для развертывания и обслуживания антенн космического базирования.Военно-морской флот сможет использовать робота как манипулятор для работы в составе автономных необитаемых подводных аппаратов и в составе комплексов для проведения поисковых, аварийных и спасательных работ. Робот сможет выполнять работы на больших глубинах. Также может использоваться инженерными войсками на различных подвижных платформах и решения задач, связанных с разминированием, а сухопутными войсками - в составе робототехнических комплексов для обеспечения заряжания и технического обслуживания ракетных, артиллерийских и стрелковых систем.
https://ria.ru/20210327/robot-1603074468.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), технологии, безопасность
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости.
Робота-манипулятора с обратной тактильной связью, которого можно использовать как в космосе, так и на больших глубинах, представили на тематической выставке "День инноваций Минобороны России
" в технополисе "Эра", сообщили журналистам в среду в военном ведомстве.
Выставка "День инноваций Минобороны России" открылась в среду. На экспозиции представлены свыше 200 перспективных разработок.
"Разработка предназначена для выполнения сложных пространственных операций с высокой точностью и скоростью. Преимущество проекта в небольшой массе и высокой удельной мощности образца, а также в возможности оснащения манипуляторов датчиками обратной, в том числе тактильной, связи", - сказали в министерстве.
В военном ведомстве рассказали, что робот оборудован системами технического зрения, которые позволяют устанавливать манипуляторы на мобильных носителях в составе робототехнических комплексов, а также на технике военного и специального назначения.
По информации Минобороны, робот может использоваться в космической сфере в качестве манипулятора для спутника-инспектора, технического обслуживания и ремонта космических аппаратов, для развертывания и обслуживания антенн космического базирования.
Военно-морской флот сможет использовать робота как манипулятор для работы в составе автономных необитаемых подводных аппаратов и в составе комплексов для проведения поисковых, аварийных и спасательных работ. Робот сможет выполнять работы на больших глубинах. Также может использоваться инженерными войсками на различных подвижных платформах и решения задач, связанных с разминированием, а сухопутными войсками - в составе робототехнических комплексов для обеспечения заряжания и технического обслуживания ракетных, артиллерийских и стрелковых систем.