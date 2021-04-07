https://ria.ru/20210407/rak-1727216417.html
Мурашко заявил о снижении смертности от рака в 2020 году
Мурашко заявил о снижении смертности от рака в 2020 году
Смертность от онкологических заболеваний в РФ в 2020 году снизилась более чем на 1,5%, ни одну онкологическую койку не перепрофилировали для пациентов с... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T15:55
2021-04-07T15:55
2021-04-07T15:55
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михаил мурашко
здоровье - общество
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Смертность от онкологических заболеваний в РФ в 2020 году снизилась более чем на 1,5%, ни одну онкологическую койку не перепрофилировали для пациентов с коронавирусом, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."В целом, онкологическая служба дала показатель снижения смертности от данных видов заболевания более чем на 1,5%",- сказал Мурашко на внеочередном съезде онкологов и радиологов в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Он уточнил, что ни одна койка для онкологических пациентов не была перепрофлирована для пациентов с коронавирусом, все койки продолжали работать по профилю.
https://ria.ru/20210405/myasnikov-1604328729.html
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