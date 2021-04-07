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Глава Роструда: экономике нужны не блогеры, а станочники и инженеры
Глава Роструда: экономике нужны не блогеры, а станочники и инженеры
Глава Роструда Михаил Иванков заявил, что объективные данные портала вакансий "Работа в России" показывают, что стране нужны не блогеры, а станочники, инженеры, РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T11:39
2021-04-07T11:39
михаил иванков
ямал
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Глава Роструда Михаил Иванков заявил, что объективные данные портала вакансий "Работа в России" показывают, что стране нужны не блогеры, а станочники, инженеры, специалисты сельского хозяйства.По его словам, на сегодняшний момент в топе высоокплачиваемых вакансий прежде всего квалифицированные специалисты добывающих отраслей - горные инженеры, инженеры по оборудованию. Зарплаты на Ямале в Ненецком автономном округе, где идет добыча, зарплаты отличаются от зарплат в Центральной России, уточнил Иванков, при этом и в Центральной России есть вакансии станочников с зарплатами свыше 100 тысяч рублей.Второе место с точки зарплат занимают пилоты воздушных судов. "С точки зрения зарплат, конечно, топ-менеджмент, безусловно, опережает станочников, что не всегда, по-моему, правильно", - добавил глава Роструда.
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михаил иванков, ямал, федеральная служба по труду и занятости (роструд)

Глава Роструда: экономике нужны не блогеры, а станочники и инженеры

11:39 07.04.2021
 
© Правительство Архангельской областиМихаил Иванков
Михаил Иванков - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© Правительство Архангельской области
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Глава Роструда Михаил Иванков заявил, что объективные данные портала вакансий "Работа в России" показывают, что стране нужны не блогеры, а станочники, инженеры, специалисты сельского хозяйства.

"Как показывают, опять же, объективные данные нашего портала "Работа в России", который составляет крупнейшую базу вакансий, свыше 1 миллиона 600 тысяч вакансий на сегодня, сегодня экономике нужны не блогеры, сегодня экономике нужны станочники, инженеры, сегодня экономике нужны специалисты сельского хозяйства ", - сказал Иванков в интервью телеканалу "НТВ".

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По его словам, на сегодняшний момент в топе высоокплачиваемых вакансий прежде всего квалифицированные специалисты добывающих отраслей - горные инженеры, инженеры по оборудованию. Зарплаты на Ямале в Ненецком автономном округе, где идет добыча, зарплаты отличаются от зарплат в Центральной России, уточнил Иванков, при этом и в Центральной России есть вакансии станочников с зарплатами свыше 100 тысяч рублей.
Второе место с точки зарплат занимают пилоты воздушных судов. "С точки зрения зарплат, конечно, топ-менеджмент, безусловно, опережает станочников, что не всегда, по-моему, правильно", - добавил глава Роструда.
 
Михаил ИванковЯмалФедеральная служба по труду и занятости (Роструд)
 
 
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