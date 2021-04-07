https://ria.ru/20210407/rabota-1727150045.html

Глава Роструда: экономике нужны не блогеры, а станочники и инженеры

Глава Роструда: экономике нужны не блогеры, а станочники и инженеры

Глава Роструда Михаил Иванков заявил, что объективные данные портала вакансий "Работа в России" показывают, что стране нужны не блогеры, а станочники, инженеры, РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T11:39

2021-04-07T11:39

2021-04-07T11:39

михаил иванков

ямал

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Глава Роструда Михаил Иванков заявил, что объективные данные портала вакансий "Работа в России" показывают, что стране нужны не блогеры, а станочники, инженеры, специалисты сельского хозяйства.По его словам, на сегодняшний момент в топе высоокплачиваемых вакансий прежде всего квалифицированные специалисты добывающих отраслей - горные инженеры, инженеры по оборудованию. Зарплаты на Ямале в Ненецком автономном округе, где идет добыча, зарплаты отличаются от зарплат в Центральной России, уточнил Иванков, при этом и в Центральной России есть вакансии станочников с зарплатами свыше 100 тысяч рублей.Второе место с точки зарплат занимают пилоты воздушных судов. "С точки зрения зарплат, конечно, топ-менеджмент, безусловно, опережает станочников, что не всегда, по-моему, правильно", - добавил глава Роструда.

https://radiosputnik.ria.ru/20210403/rabota-1604115688.html

ямал

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2021

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михаил иванков, ямал, федеральная служба по труду и занятости (роструд)