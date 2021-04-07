https://ria.ru/20210407/ptitsy-1727252203.html

В РПЦ рассказали о судьбе выпущенных патриархом птиц

В РПЦ рассказали о судьбе выпущенных патриархом птиц

Голубям, которых выпустили на праздник Благовещения у московского храма Христа Спасителя, ничего не угрожает, птицы вернутся на голубятни в Подмосковье,... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T18:11

2021-04-07T18:11

2021-04-07T18:11

религия и мировоззрение

россия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Голубям, которых выпустили на праздник Благовещения у московского храма Христа Спасителя, ничего не угрожает, птицы вернутся на голубятни в Подмосковье, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.В Русской православной церкви 7 апреля встречают Благовещение – один из 12 главных церковных праздников. Он основан в память о том, как, согласно преданию, архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть о грядущем рождении Иисуса Христа. На Русь праздник пришел в X веке вместе с христианством, и именно в России сложился обычай выпускать в этот день птиц из клеток.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в среду совершил праздничное богослужение в храме Христа Спасителя, после которого по традиции выпустил голубей."В большинстве случаев птицам ничего не угрожает. Редко, если сокол или коршун может напасть. 99% птиц возвращаются домой – сразу или через несколько дней", - рассказал один из организаторов.Он отметил, что за доставку и выпуск голубей на Благовещение на протяжении последних пяти лет отвечают православные патриаршие добровольцы. "Мы сотрудничаем с голубятней в Подмосковье. Там содержатся прекрасные ухоженные белые голуби. За ними там соответствующий уход, кормление", - пояснил собеседник агентства.Традиция выпускать птиц ежегодно вызывает недовольство зоозащитников, так как верующие выпускают не только голубей, но птиц, пойманных в дикой природе специально к празднику. Ранее в бюро центрального совета Союза охраны птиц России призвали воздержаться от этого обычая, так как, по данным союза, большинство птиц, пойманных к Благовещению, гибнет из-за плохих условий содержания еще до продажи, а также после того, как их выпускают.

https://ria.ru/20210407/patriarkh-kirill-pozdravil-veruyuschikh-s-prazdnikom-blagovescheniya-1727201057.html

https://ria.ru/20210407/blagoveschenie-1727073365.html

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, московская область (подмосковье)