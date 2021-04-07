https://ria.ru/20210407/priyut-1727150170.html

В Нальчике построят приют для бездомных собак за 26 миллионов рублей

В Нальчике построят приют для бездомных собак за 26 миллионов рублей

Власти Нальчика до конца года построят приют для бездомных собак, на это планируется потратить 26 миллионов рублей, сообщил глава администрации города Таймураз... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T11:40

2021-04-07T11:40

2021-04-07T11:45

животные

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россия

казбек коков

нальчик

общество

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НАЛЬЧИК, 7 апр – РИА Новости. Власти Нальчика до конца года построят приют для бездомных собак, на это планируется потратить 26 миллионов рублей, сообщил глава администрации города Таймураз Ахохов.В последнее время проблема бродячих собак и случаев их нападения на людей стала одной из основных для жителей столицы Кабардино-Балкарии. Ранее сообщалось, что городская администрация передала в концессию территорию зоопарка в Нальчике, на которой располагался приют для животных. После этого в регионе не осталось мест для содержания бездомных собак. В мэрии отмечали, что администрация не имеет средств для строительства приюта и потому предлагает решить данный вопрос за счет бюджета Кабардино-Балкарии.Он добавил, что это учреждение будет оказывать полный спектр ветеринарных и других услуг - стерилизация, лечение, передержка. Для каждой собаки будет отдельный вольер, предусмотрят также зимний, летний и санитарный блоки."Приют будет построен на участке площадью 1,2 гектара в районе Прохладненского шоссе с возможностью расширения при необходимости. Главой республики поставлена задача построить его до конца 2021 года, и в ближайшее время мы представим проект объекта на общественное обсуждение", - подчеркнул мэр.

https://ria.ru/20210407/priyut-1727141089.html

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животные, россия, казбек коков, нальчик, общество