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Хорошие новости
https://ria.ru/20210407/priyut-1727150170.html
В Нальчике построят приют для бездомных собак за 26 миллионов рублей
В Нальчике построят приют для бездомных собак за 26 миллионов рублей
Власти Нальчика до конца года построят приют для бездомных собак, на это планируется потратить 26 миллионов рублей, сообщил глава администрации города Таймураз... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T11:40
2021-04-07T11:45
животные
хорошие новости
россия
казбек коков
нальчик
общество
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НАЛЬЧИК, 7 апр – РИА Новости. Власти Нальчика до конца года построят приют для бездомных собак, на это планируется потратить 26 миллионов рублей, сообщил глава администрации города Таймураз Ахохов.В последнее время проблема бродячих собак и случаев их нападения на людей стала одной из основных для жителей столицы Кабардино-Балкарии. Ранее сообщалось, что городская администрация передала в концессию территорию зоопарка в Нальчике, на которой располагался приют для животных. После этого в регионе не осталось мест для содержания бездомных собак. В мэрии отмечали, что администрация не имеет средств для строительства приюта и потому предлагает решить данный вопрос за счет бюджета Кабардино-Балкарии.Он добавил, что это учреждение будет оказывать полный спектр ветеринарных и других услуг - стерилизация, лечение, передержка. Для каждой собаки будет отдельный вольер, предусмотрят также зимний, летний и санитарный блоки."Приют будет построен на участке площадью 1,2 гектара в районе Прохладненского шоссе с возможностью расширения при необходимости. Главой республики поставлена задача построить его до конца 2021 года, и в ближайшее время мы представим проект объекта на общественное обсуждение", - подчеркнул мэр.
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животные, россия, казбек коков, нальчик, общество

В Нальчике построят приют для бездомных собак за 26 миллионов рублей

11:40 07.04.2021 (обновлено: 11:45 07.04.2021)
 
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПриют
Приют - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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НАЛЬЧИК, 7 апр – РИА Новости. Власти Нальчика до конца года построят приют для бездомных собак, на это планируется потратить 26 миллионов рублей, сообщил глава администрации города Таймураз Ахохов.
В последнее время проблема бродячих собак и случаев их нападения на людей стала одной из основных для жителей столицы Кабардино-Балкарии. Ранее сообщалось, что городская администрация передала в концессию территорию зоопарка в Нальчике, на которой располагался приют для животных. После этого в регионе не осталось мест для содержания бездомных собак. В мэрии отмечали, что администрация не имеет средств для строительства приюта и потому предлагает решить данный вопрос за счет бюджета Кабардино-Балкарии.

"По поручению главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова нами разработан проект приюта для животных без владельцев вместимостью до 500 собак. Его ориентировочная стоимость составит 26 миллионов рублей", - написал Ахохов в своем аккаунте в соцсети Instagram.

Он добавил, что это учреждение будет оказывать полный спектр ветеринарных и других услуг - стерилизация, лечение, передержка. Для каждой собаки будет отдельный вольер, предусмотрят также зимний, летний и санитарный блоки.
"Приют будет построен на участке площадью 1,2 гектара в районе Прохладненского шоссе с возможностью расширения при необходимости. Главой республики поставлена задача построить его до конца 2021 года, и в ближайшее время мы представим проект объекта на общественное обсуждение", - подчеркнул мэр.
Бродячая собака в вольере приюта для бездомных животных Владпитомник во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
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