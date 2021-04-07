https://ria.ru/20210407/priyut-1727141089.html
На Чукотке появятся государственные приюты для бездомных животных
На Чукотке появятся государственные приюты для бездомных животных
Депутаты думы Чукотского автономного округа приняли изменения в бюджет, которые предусматривают выделение средств на строительство приютов для бездомных... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T10:57
2021-04-07T10:57
2021-04-07T10:57
хорошие новости
чукотка
роман копин
певек
анадырь
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599217535_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a609061601a78d75a976a33057b1183f.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 7 апр – РИА Новости. Депутаты думы Чукотского автономного округа приняли изменения в бюджет, которые предусматривают выделение средств на строительство приютов для бездомных животных в каждом районе региона, сообщает окружное правительство.Ранее губернатор Чукотки Роман Копин говорил, что идет работа с департаментом сельского хозяйства и продовольствия региона и департаментом финансов, экономики и имущественных отношений по поддержке организаций помощи животным без хозяев. НКО действует в Певеке – там организация занимается отловом, стерилизацией и выпуском безнадзорных собак. Единственный на Чукотке приют для бездомных собак и кошек находится в Билибино – "Уголок надежды", он существует на средства волонтеров и пожертвования.Глава региона дал поручение департаменту сельского хозяйства и продовольствия построить приюты для бездомных животных в каждом муниципалитете Чукотки за счёт средств окружного бюджета. Работы планируют завершить до 2024 года.В этом году на строительство приютов в Анадыре и посёлке Угольные Копи из регионального бюджета выделяется 35 миллионов рублей. Под приют для безнадзорных животных в Анадыре определен земельный участок в районе ветеринарной станции. Проект предусматривает создание ветеринарного блока для стерилизации. Приют будет рассчитан на 20 мест. Кроме того, на постоянной основе там можно будет содержать животных, проявляющих немотивированную агрессию. В посёлке Угольные Копи, а в последующем и в остальных районных центрах возведут аналогичные приюты, отмечают власти.Пока работу по программе ОСВВ - отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск - проводят в районах по заключенным с подрядчиками контрактам, также это делают волонтёры. За прошлый год по всему округу простерилизовано и выпущено обратно 157 животных.
https://ria.ru/20210405/priyut-1604232557.html
https://ria.ru/20210331/koshki-1603655538.html
чукотка
певек
анадырь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599217535_531:284:2882:2048_1920x0_80_0_0_5373d2c2ce8a00b81cc8323e0b2b4a2d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чукотка, роман копин, певек, анадырь, общество
ВЛАДИВОСТОК, 7 апр – РИА Новости. Депутаты думы Чукотского автономного округа приняли изменения в бюджет, которые предусматривают выделение средств на строительство приютов для бездомных животных в каждом районе региона, сообщает окружное правительство.
Ранее губернатор Чукотки Роман Копин
говорил, что идет работа с департаментом сельского хозяйства и продовольствия региона и департаментом финансов, экономики и имущественных отношений по поддержке организаций помощи животным без хозяев. НКО действует в Певеке
– там организация занимается отловом, стерилизацией и выпуском безнадзорных собак. Единственный на Чукотке
приют для бездомных собак и кошек находится в Билибино
– "Уголок надежды", он существует на средства волонтеров и пожертвования.
"Средства на строительство приютов для животных без владельцев будут выделены из окружного бюджета. Пакет предложений в закон был подготовлен по поручению губернатора Романа Копина и поддержан депутатами окружной думы. Сегодня, 7 апреля, на 39-й сессии окружной думы в закон Чукотского автономного округа "Об окружном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" были внесены соответствующие изменения", - говорится в сообщении.
Глава региона дал поручение департаменту сельского хозяйства и продовольствия построить приюты для бездомных животных в каждом муниципалитете Чукотки за счёт средств окружного бюджета. Работы планируют завершить до 2024 года.
В этом году на строительство приютов в Анадыре
и посёлке Угольные Копи из регионального бюджета выделяется 35 миллионов рублей. Под приют для безнадзорных животных в Анадыре определен земельный участок в районе ветеринарной станции. Проект предусматривает создание ветеринарного блока для стерилизации. Приют будет рассчитан на 20 мест. Кроме того, на постоянной основе там можно будет содержать животных, проявляющих немотивированную агрессию. В посёлке Угольные Копи, а в последующем и в остальных районных центрах возведут аналогичные приюты, отмечают власти.
Пока работу по программе ОСВВ - отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск - проводят в районах по заключенным с подрядчиками контрактам, также это делают волонтёры. За прошлый год по всему округу простерилизовано и выпущено обратно 157 животных.