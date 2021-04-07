https://ria.ru/20210407/priyut-1727141089.html

На Чукотке появятся государственные приюты для бездомных животных

На Чукотке появятся государственные приюты для бездомных животных

Депутаты думы Чукотского автономного округа приняли изменения в бюджет, которые предусматривают выделение средств на строительство приютов для бездомных... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T10:57

2021-04-07T10:57

2021-04-07T10:57

хорошие новости

чукотка

роман копин

певек

анадырь

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599217535_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a609061601a78d75a976a33057b1183f.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 7 апр – РИА Новости. Депутаты думы Чукотского автономного округа приняли изменения в бюджет, которые предусматривают выделение средств на строительство приютов для бездомных животных в каждом районе региона, сообщает окружное правительство.Ранее губернатор Чукотки Роман Копин говорил, что идет работа с департаментом сельского хозяйства и продовольствия региона и департаментом финансов, экономики и имущественных отношений по поддержке организаций помощи животным без хозяев. НКО действует в Певеке – там организация занимается отловом, стерилизацией и выпуском безнадзорных собак. Единственный на Чукотке приют для бездомных собак и кошек находится в Билибино – "Уголок надежды", он существует на средства волонтеров и пожертвования.Глава региона дал поручение департаменту сельского хозяйства и продовольствия построить приюты для бездомных животных в каждом муниципалитете Чукотки за счёт средств окружного бюджета. Работы планируют завершить до 2024 года.В этом году на строительство приютов в Анадыре и посёлке Угольные Копи из регионального бюджета выделяется 35 миллионов рублей. Под приют для безнадзорных животных в Анадыре определен земельный участок в районе ветеринарной станции. Проект предусматривает создание ветеринарного блока для стерилизации. Приют будет рассчитан на 20 мест. Кроме того, на постоянной основе там можно будет содержать животных, проявляющих немотивированную агрессию. В посёлке Угольные Копи, а в последующем и в остальных районных центрах возведут аналогичные приюты, отмечают власти.Пока работу по программе ОСВВ - отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск - проводят в районах по заключенным с подрядчиками контрактам, также это делают волонтёры. За прошлый год по всему округу простерилизовано и выпущено обратно 157 животных.

https://ria.ru/20210405/priyut-1604232557.html

https://ria.ru/20210331/koshki-1603655538.html

чукотка

певек

анадырь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чукотка, роман копин, певек, анадырь, общество