https://ria.ru/20210407/pravitelstvo-1727140911.html

Минцифры внесло в правительство второй пакет мер поддержки IT-отрасли

Минцифры внесло в правительство второй пакет мер поддержки IT-отрасли

Минцифры РФ внесло в правительство второй пакет поддержки IT-отрасли, он пока не подписан, заявила пресс-служба министерства. РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T10:56

2021-04-07T10:56

2021-04-07T12:54

максут шадаев

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

технологии

общество

россия

правительство рф

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Минцифры РФ внесло в правительство второй пакет поддержки IT-отрасли, он пока не подписан, заявила пресс-служба министерства.Ранее в среду глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что правительство РФ приняло второй пакет мер поддержки IT-отрасли.Минцифры РФ при участии российских ИТ-компаний подготовило второй пакет мер их поддержки, включающий 64 инициативы. Это предложения, позволяющие выровнять условия международной конкуренции; меры, способствующие комплексной поддержке отечественных разработчиков за счет регулирования спроса на российские IT-решения и стимулирования внедрения российского ПО и программно-аппаратных комплексов, а также за счет снижения издержек IT-компаний.Первый пакет мер, предложенный в июне президентом РФ Владимиром Путиным, включает бессрочное снижение ставки налога на прибыль для компаний сферы информтехнологий до 3% с 20%, существенное сокращение нагрузки на фонд оплаты труда и снижение ставки страховых взносов бессрочно до 7,6% с 14%.Президент РФ в конце июля 2020 года подписал закон о проведении налогового маневра в IT-отрасли и упрощении порядка признания физлиц налоговыми резидентами РФ. Помимо указанных выше мер, этот закон также предусматривает обнуление ставки налога на прибыль в части, подлежащей зачислению в региональные бюджеты. Такие преференции получит бизнес, 90% доходов которого сформировано от продажи ПО и услуг по его разработке и внедрению. Попадают под налоговый маневр и российские дизайн-центры, занимающиеся проектированием и разработкой электронных изделий, а также разработчики ПО, в том числе в области искусственного интеллекта.

https://ria.ru/20210406/kirienko-1727091315.html

https://ria.ru/20210407/ogranicheniya-1727137567.html

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максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), технологии, общество, россия, правительство рф