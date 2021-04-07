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На акции протеста в Мадриде пострадали 14 человек
На акции протеста в Мадриде пострадали 14 человек
Четырнадцать человек пострадали в результате столкновений между левыми радикалами и полицией в Мадриде, сообщили РИА Новости в службе по чрезвычайным ситуациям. РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T22:41
2021-04-07T22:41
2021-04-07T23:11
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МАДРИД, 7 апр - РИА Новости. Четырнадцать человек пострадали в результате столкновений между левыми радикалами и полицией в Мадриде, сообщили РИА Новости в службе по чрезвычайным ситуациям.Большинство травм легкие, трое были доставлены в больницу, в том числе один полицейский, у которого вывих плеча, сообщили в ведомстве.Также есть задержанные.Беспорядки произошли в мадридском районе Пуэнте-де-Вальекас во время митинга крайне правой партии VOX по поводу начала кампании досрочных выборов в сообществе Мадрид, которые состоятся 4 мая. Этот район традиционно голосует за левые партии. Местные жители сочли появление ультраправых здесь провокацией и вышли на свою акцию протеста.Среди них было много радикалов из антифашистских организаций. Появление лидеров VOX на площади Конституции (в народе прозванной Красной площадью) сопровождалось криками "Фашисты – вон из наших районов".Полиция окружила митинг VOX по периметру, пытаясь не допустить столкновений. Левые начали забрасывать выступавших на митинге партийного лидера Сантьяго Абаскаля и кандидата на пост председателя правительства Мадрид Росио Монастерио различными предметами, полиция применила дубинки. После этого камни и бутылки полетели в стражей правопорядка, которые продолжили применять дубинки и резиновые пули. На соседних улицах радикалы переворачивали мусорные контейнеры и строили баррикады.После того, как левых удалось вытеснить с площади, митинг продолжился.
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Столкновения между полицией и левыми радикалами на митинге в Мадриде
Столкновения между полицией и левыми радикалами начались во время митинга испанской крайне правой партии VOX в Мадриде, есть пострадавшие
2021-04-07T22:41
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PT0M34S
РИА Новости
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РИА Новости
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мадрид (город), испания, в мире
МАДРИД, 7 апр - РИА Новости.
Четырнадцать человек пострадали в результате столкновений между левыми радикалами и полицией в Мадриде
, сообщили РИА Новости в службе по чрезвычайным ситуациям.
Большинство травм легкие, трое были доставлены в больницу, в том числе один полицейский, у которого вывих плеча, сообщили в ведомстве.
Беспорядки произошли в мадридском районе Пуэнте-де-Вальекас во время митинга крайне правой партии VOX по поводу начала кампании досрочных выборов в сообществе Мадрид, которые состоятся 4 мая. Этот район традиционно голосует за левые партии. Местные жители сочли появление ультраправых здесь провокацией и вышли на свою акцию протеста.
Среди них было много радикалов из антифашистских организаций. Появление лидеров VOX на площади Конституции (в народе прозванной Красной площадью) сопровождалось криками "Фашисты – вон из наших районов".
Полиция окружила митинг VOX по периметру, пытаясь не допустить столкновений. Левые начали забрасывать выступавших на митинге партийного лидера Сантьяго Абаскаля и кандидата на пост председателя правительства Мадрид Росио Монастерио различными предметами, полиция применила дубинки. После этого камни и бутылки полетели в стражей правопорядка, которые продолжили применять дубинки и резиновые пули. На соседних улицах радикалы переворачивали мусорные контейнеры и строили баррикады.
После того, как левых удалось вытеснить с площади, митинг продолжился.