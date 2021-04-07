https://ria.ru/20210407/posol-1727118719.html

Замглавы МИД Рябков рассказал о сроках возвращения посла России в США

Замглавы МИД Рябков рассказал о сроках возвращения посла России в США

Российский посол Анатолий Антонов, скорее всего, в ближайшее время не вернется в Вашингтон, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел Сергей... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T04:03

2021-04-07T04:03

2021-04-07T09:28

госдума рф

анатолий антонов

сергей рябков

владимир путин

москва

россия

сша

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Россия поставила условие возвращения посла в США

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Российский посол Анатолий Антонов, скорее всего, в ближайшее время не вернется в Вашингтон, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.Антонов вернулся в Москву 21 марта — МИД пригласил его для консультаций и анализа отношений с США после интервью американского президента Джо Байдена, который утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина убийцей, а также пообещал, что российский лидер "заплатит за вмешательство" в выборы в США. В МИД подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы не допустить необратимой деградации российско-американских отношений и определить пути выправления связей, которые Вашингтон, по сути, завел в тупик.В Москве Антонов провел встречи, в частности, в МИД, Госдуме, Совете Федерации. Как пояснял глава МИД Сергей Лавров, решение о возвращении посла в Вашингтон будет принимать президент.

https://ria.ru/20210329/ssha-1603209923.html

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сша

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госдума рф, анатолий антонов, сергей рябков, владимир путин, москва, россия, сша