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Замглавы МИД Рябков рассказал о сроках возвращения посла России в США
Замглавы МИД Рябков рассказал о сроках возвращения посла России в США
Российский посол Анатолий Антонов, скорее всего, в ближайшее время не вернется в Вашингтон, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел Сергей... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T04:03
2021-04-07T09:28
госдума рф
анатолий антонов
сергей рябков
владимир путин
москва
россия
сша
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Россия поставила условие возвращения посла в США
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Российский посол Анатолий Антонов, скорее всего, в ближайшее время не вернется в Вашингтон, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.Антонов вернулся в Москву 21 марта — МИД пригласил его для консультаций и анализа отношений с США после интервью американского президента Джо Байдена, который утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина убийцей, а также пообещал, что российский лидер "заплатит за вмешательство" в выборы в США. В МИД подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы не допустить необратимой деградации российско-американских отношений и определить пути выправления связей, которые Вашингтон, по сути, завел в тупик.В Москве Антонов провел встречи, в частности, в МИД, Госдуме, Совете Федерации. Как пояснял глава МИД Сергей Лавров, решение о возвращении посла в Вашингтон будет принимать президент.
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госдума рф, анатолий антонов, сергей рябков, владимир путин, москва, россия, сша

Замглавы МИД Рябков рассказал о сроках возвращения посла России в США

04:03 07.04.2021 (обновлено: 09:28 07.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов выходит из здания Совета Федерации
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов выходит из здания Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Российский посол Анатолий Антонов, скорее всего, в ближайшее время не вернется в Вашингтон, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

"Это не вопрос ближайших дней. <...> Со сроками будем определяться в зависимости от того, какие шаги последуют со стороны Вашингтона на двустороннем треке. Мы ожидаем, что там смогут все же продемонстрировать стремление хотя бы к относительной нормализации наших отношений и что-то зримое в этом плане, что-то видимое и заметное предпримут", — сказал он.

Антонов вернулся в Москву 21 марта — МИД пригласил его для консультаций и анализа отношений с США после интервью американского президента Джо Байдена, который утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина убийцей, а также пообещал, что российский лидер "заплатит за вмешательство" в выборы в США. В МИД подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы не допустить необратимой деградации российско-американских отношений и определить пути выправления связей, которые Вашингтон, по сути, завел в тупик.
В Москве Антонов провел встречи, в частности, в МИД, Госдуме, Совете Федерации. Как пояснял глава МИД Сергей Лавров, решение о возвращении посла в Вашингтон будет принимать президент.
Переговоры с участием госсекретаря США Энтони Блинкена и советника президента по нацбезопасности Джейка Салливана, а также главы канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и министра иностранных дел Китая Вана И в Анкоридже, США - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
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Госдума РФАнатолий АнтоновСергей РябковВладимир ПутинМоскваРоссияСША
 
 
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