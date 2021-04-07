Замглавы МИД Рябков рассказал о сроках возвращения посла России в США
04:03 07.04.2021 (обновлено: 09:28 07.04.2021)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов выходит из здания Совета Федерации
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Российский посол Анатолий Антонов, скорее всего, в ближайшее время не вернется в Вашингтон, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
"Это не вопрос ближайших дней. <...> Со сроками будем определяться в зависимости от того, какие шаги последуют со стороны Вашингтона на двустороннем треке. Мы ожидаем, что там смогут все же продемонстрировать стремление хотя бы к относительной нормализации наших отношений и что-то зримое в этом плане, что-то видимое и заметное предпримут", — сказал он.
Антонов вернулся в Москву 21 марта — МИД пригласил его для консультаций и анализа отношений с США после интервью американского президента Джо Байдена, который утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина убийцей, а также пообещал, что российский лидер "заплатит за вмешательство" в выборы в США. В МИД подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы не допустить необратимой деградации российско-американских отношений и определить пути выправления связей, которые Вашингтон, по сути, завел в тупик.
В Москве Антонов провел встречи, в частности, в МИД, Госдуме, Совете Федерации. Как пояснял глава МИД Сергей Лавров, решение о возвращении посла в Вашингтон будет принимать президент.