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Белоруссию обвинили в преследовании поляков по национальному признаку
Белоруссию обвинили в преследовании поляков по национальному признаку
Польша обвинила власти Белоруссии в преследовании поляков по национальному признаку. РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T11:02
2021-04-07T11:17
матеуш моравецкий
польша
гродно
минск
белоруссия
в мире
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ВАРШАВА 7 апр - РИА Новости. Польша обвинила власти Белоруссии в преследовании поляков по национальному признаку.Белоруссия и Польша в этом году на взаимной основе выслали несколько дипломатов из-за конфликта, развернувшегося вокруг организованного "Польской школой" мероприятия в Бресте по случаю "дня проклятых солдат" и несанкционированного мероприятия незарегистрированного Союза поляков в Гродно.Он отметил, что польское правительство старается оказывать белорусским полякам посильную помощь. "Мы стараемся помогать нашим соотечественникам настолько, насколько это возможно в этой трудной ситуации. Это один из приоритетов правительства Матеуша Моравецкого. Мы точно не оставим их без помощи", - сказал Дворчик.В марте в Гродно была задержана лидер Союза поляков в Белоруссии Анжелика Борис. Позже суд в белорусском Гродно назначил ей 15 суток административного ареста за нарушение порядка организации массовых мероприятий. Генпрокуратура возбудила в отношении председателя незарегистрированного союза поляков и иных лиц уголовное дело по части 3 статьи 130 уголовного кодекса ("умышленные действия, направленные на возбуждение национальной вражды, реабилитация нацизма, совершенные группой лиц").До этого Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по факту героизации военных преступников во время незаконного массового мероприятия в Бресте с участием несовершеннолетних. В рамках уголовного дела были задержаны двое соучредителей ООО "Польская школа" в Бресте. После этого прокуратура Бреста инициировала ликвидацию "Польской школы".Позже активисту не признанного официальным Минском Союза поляков в Белоруссии, журналисту Андрею Почобуту было предъявлено обвинение по статье о разжигании национальной вражды.Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск заинтересован в конструктивных отношениях с Польшей и другими соседями, но не будет смотреть сквозь пальцы на их деструктивные действия.В октябре прошлого года Белоруссия предложила Польше и Литве сократить дипломатическое присутствие в республике до с 50 до 18 и с 25 до 14 дипломатов соответственно. Такие меры, как поясняли в Минске, вызваны "особой негативной ролью, которую руководство указанных стран решило играть в отношении Беларуси". Тогда послы этих стран были отозваны для консультаций.
https://ria.ru/20210406/lukashenko-1604418659.html
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матеуш моравецкий, польша, гродно, минск, белоруссия, в мире

Белоруссию обвинили в преследовании поляков по национальному признаку

11:02 07.04.2021 (обновлено: 11:17 07.04.2021)
 
© Фото : Ministerstwo Obrony NarodowejШеф канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик
Шеф канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej
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ВАРШАВА 7 апр - РИА Новости. Польша обвинила власти Белоруссии в преследовании поляков по национальному признаку.
Белоруссия и Польша в этом году на взаимной основе выслали несколько дипломатов из-за конфликта, развернувшегося вокруг организованного "Польской школой" мероприятия в Бресте по случаю "дня проклятых солдат" и несанкционированного мероприятия незарегистрированного Союза поляков в Гродно.
"Это поразительно, что в 21-м веке диктатор из-за восточной границы преследует собственных граждан только потому, что они принадлежат к другой национальности. В данном случае речь идет о польской национальности", - заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик в эфире Польского радио.
Он отметил, что польское правительство старается оказывать белорусским полякам посильную помощь. "Мы стараемся помогать нашим соотечественникам настолько, насколько это возможно в этой трудной ситуации. Это один из приоритетов правительства Матеуша Моравецкого. Мы точно не оставим их без помощи", - сказал Дворчик.
В марте в Гродно была задержана лидер Союза поляков в Белоруссии Анжелика Борис. Позже суд в белорусском Гродно назначил ей 15 суток административного ареста за нарушение порядка организации массовых мероприятий. Генпрокуратура возбудила в отношении председателя незарегистрированного союза поляков и иных лиц уголовное дело по части 3 статьи 130 уголовного кодекса ("умышленные действия, направленные на возбуждение национальной вражды, реабилитация нацизма, совершенные группой лиц").
До этого Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по факту героизации военных преступников во время незаконного массового мероприятия в Бресте с участием несовершеннолетних. В рамках уголовного дела были задержаны двое соучредителей ООО "Польская школа" в Бресте. После этого прокуратура Бреста инициировала ликвидацию "Польской школы".
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Позже активисту не признанного официальным Минском Союза поляков в Белоруссии, журналисту Андрею Почобуту было предъявлено обвинение по статье о разжигании национальной вражды.
Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск заинтересован в конструктивных отношениях с Польшей и другими соседями, но не будет смотреть сквозь пальцы на их деструктивные действия.
В октябре прошлого года Белоруссия предложила Польше и Литве сократить дипломатическое присутствие в республике до с 50 до 18 и с 25 до 14 дипломатов соответственно. Такие меры, как поясняли в Минске, вызваны "особой негативной ролью, которую руководство указанных стран решило играть в отношении Беларуси". Тогда послы этих стран были отозваны для консультаций.
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Матеуш МоравецкийПольшаГродноМинскБелоруссияВ мире
 
 
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