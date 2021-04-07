В Поярково Амурской области построят новую поликлинику
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 апр – РИА Новости. Новую поликлинику построят в селе Поярково Амурской области по поручению губернатора Василия Орлова, сейчас медпомощь оказывают в здании 1963 года постройки, где не хватает кабинетов, сообщает региональное правительство.
"Поручение просчитать стоимость строительства объекта губернатор Приамурья Василий Орлов дал в марте 2019 года во время рабочей поездки в Михайловский район. Сейчас медицинскую помощь сельчанам оказывают в старом здании поликлиники 1963 года постройки, где размещено 45 кабинетов, тогда как потребность составляет 80. Там уже устарели все коммуникации и межэтажные деревянные перекрытия", - говорится в сообщении.
Для объекта определен земельный участок, разрабатывается проектно-сметная документация. Строить новое быстро возводимое здание поликлиники площадью 3,2 тысячи квадратных метров планируют начать в этом году, здесь будут принимать взрослых и детей, она будет рассчитана на 240 посещений в смену, территорию вокруг поликлиники благоустроят.
"Строить новую поликлинику будут за счет областного бюджета. По предварительным подсчетам, на строительство нового здания и оснащение поликлиники необходимо более 413 миллионов рублей", - добавляют власти.
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